Les billets pour la Coupe du monde féminine 2023 seront mis en vente à partir du 6 octobre

La FIFA a annoncé la mise en vente des billets pour la Coupe du monde féminine 2023 le 6 octobre. Le tournoi, organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, aura lieu l’été prochain. La Coupe du monde de l’année prochaine sera la neuvième édition de la compétition. C’est le premier de l’histoire du tournoi à se dérouler dans l’hémisphère sud.

La directrice du football féminin de la FIFA, Sarai Bareman, a été ravie de cette annonce. “Alors que la qualification atteint sa phase finale avant le tirage au sort du mois prochain en Nouvelle-Zélande, nous sommes ravis de révéler les détails de la billetterie pour le tournoi aujourd’hui, y compris le moment où les fans auront la première chance d’obtenir leur place pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de l’année prochaine”, a déclaré Homme nu.

Les titulaires de carte Visa auront un accès prioritaire aux billets. Ces clients ont essentiellement les premiers dibs pour les packages multi-matchs à partir du 6 octobre. Cet accès prioritaire pour les personnes munies d’une carte de crédit/débit Visa court jusqu’au 12 octobre. Les fans sans carte Visa peuvent acheter des billets multi-matchs pour la Coupe du monde à partir du 13 octobre.

Billets pour la Coupe du monde féminine 2023 en vente début octobre

Les billets pour un seul match seront ensuite mis en vente après le tirage officiel de la Coupe du monde le 22 octobre. Tout comme les forfaits multi-matchs, les titulaires de carte Visa auront également un premier accès aux billets pour un seul match le 25 octobre. Les clients qui n’utilisent pas de cartes Visa peuvent acheter des billets de match à l’unité le 1er novembre.

🚨 RESERVEZ LA DATE 🚨#FIFAWWC Les forfaits de billets 2023 seront mis en vente à partir du 6 octobre ! 🤩#Au-delà de la grandeur — Coupe du Monde Féminine de la FIFA (@FIFAWWC) 28 septembre 2022

Les prix des billets pour un seul match commencent approximativement à 13 $ pour les adultes et à 6,50 $ pour les enfants. Les billets seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi.

La Coupe du monde féminine 2023 apportera une série d’idées nouvelles à la compétition. “En tant que première Coupe du Monde Féminine de la FIFA à se tenir dans l’hémisphère sud et la toute première édition à présenter 32 équipes, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 sera véritablement un tournoi de premières, offrant une plate-forme importante pour inspirer supporters et créer une nouvelle génération de modèles grâce au football », a déclaré la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura.