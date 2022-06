Les billets pour la Coupe du monde des États-Unis et de l’Angleterre s’envolent rapidement

De tous les matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il y en a un qui est plus gros que les autres. D’où la raison pour laquelle les billets pour la Coupe du monde USA Angleterre sont une denrée rare.

Prévu le vendredi 25 novembre au Qatar au stade Al-Bayt, le match est le Black Friday. Avec de nombreux Américains en arrêt de travail cette semaine-là en raison de Thanksgiving, c’est le moment idéal pour voir un match de la Coupe du monde.

Des vols sont disponibles vers Doha depuis de nombreuses villes des États-Unis. De plus, il existe de nombreuses options d’hôtels pour la Coupe du monde à considérer dans la région.

Les billets pour la Coupe du monde Angleterre-États-Unis s’envolent rapidement, mais ce ne sont pas seulement les billets les plus demandés. Au total, de nombreux billets pour la Coupe du monde sont désormais disponibles à l’achat.

Les billets pour la Coupe du monde USA Angleterre s’envolent rapidement

Jusqu’à présent, les commentaires de nombreux fans de football indiquent que le processus de billetterie via la FIFA est un gâchis. Il y a très peu de communication. De plus, les fans ne peuvent pas savoir si et quand les billets seront disponibles.

En conséquence, des sites de billetterie tels que The Ticket Network et d’autres proposent des billets officiels pour la Coupe du monde sans avoir à s’occuper des tracas de la FIFA.

Outre le match USA-Angleterre, des billets sont également disponibles pour :

États-Unis-Pays de Galles (21 nov.)

États-Unis-Iran (29 novembre)

Présent dans son premier tournoi de Coupe du monde depuis 2014, les attentes sont élevées pour cette jeune équipe de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Tiré dans le groupe B, l’USMNT fait face à trois adversaires difficiles. Mais avec la jeunesse, la vitesse et la passion débridée de cette équipe, ne soyez pas surpris si les États-Unis réussissent quelques chocs. Ne nous précipitons pas trop, mais nous avons déjà jeté un coup d’œil pour voir quel pourrait être le chemin des États-Unis vers la finale.

Crédit photo : Getty Images via Eurasia Sport Images