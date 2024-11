Les billets Oasis UK achetés par Scalpers seront annulés par Ticketmaster

Ticketmaster prévoit d’annuler environ 50 000 billets de revente pour les concerts de réunion d’Oasis au Royaume-Uni en raison de violations des conditions et services de la société, Panneau d’affichage a confirmé.

Selon Ticketmaster, les billets annulés ont été achetés en utilisant des techniques interdites pour la tournée Oasis. Celles-ci incluent l’interdiction d’acheter plus de quatre billets par foyer et par spectacle et d’utiliser plusieurs identités pour acheter des billets – bien que ces règles ne suffisent souvent pas à dissuader les revendeurs de billets amateurs et professionnels d’utiliser des VPN ou plusieurs cartes de crédit pour essayer. et achetez des billets au-delà de la limite.

La nouvelle a été initialement rapportée par la BBC.

Les limites d’achat de billets ont longtemps été un fléau pour les revendeurs de billets, et un rapport récent de la National Independent Talent Organization a révélé qu’une petite industrie artisanale est apparue au cours de la dernière décennie pour aider les revendeurs à contourner la limite de quatre billets par foyer.

Les services proposés par ces acteurs sans scrupules incluent des VPN pour masquer l’adresse IP d’un acheteur et des robots qui accélèrent le processus de paiement – ​​ces derniers étant généralement considérés comme illégaux en vertu de la loi BOTS de 2016, rarement appliquée. Cela pourrait changer dès l’année prochaine. année, grâce à un certain nombre de propositions de lois bipartites anti-scalping de billets qui visent à renforcer l’application de la loi.

Ticketmaster indique que les billets annulés seront revendus aux fans dans les jours et semaines à venir. Cependant, même si certains fans chanceux auront ainsi la chance de voir Oasis, le nombre est encore loin de répondre à la demande réelle. Il y avait 1,4 million de billets en vente lorsque Oasis a annoncé sa tournée au Royaume-Uni en août – mais plus de 10 millions de fans de 158 pays se sont connectés pour essayer d’acheter des billets.

La vente de billets est souvent une affaire rapide avec des milliers de billets vendus par seconde, ce qui rend impossible d’empêcher les acheteurs sournois de tenter de dépasser les limites d’achat de billets. Cependant, une fois ces ventes terminées, des entreprises comme Ticketmaster disposent de plusieurs mois pour examiner les données d’achat et de transaction afin d’identifier les transactions problématiques. Les personnes réputées avoir enfreint les règles se voient généralement rembourser leurs achats et leurs billets réattribués à d’autres acheteurs munis de nouveaux codes-barres.

Live Nation a salué ces efforts comme un succès, notant que même s’il n’est pas illégal de vendre des billets au Royaume-Uni, le système d’application punissant les acheteurs qui ont outrepassé les conditions générales de Ticketmaster a contribué à garder des milliers de billets hors du marché secondaire.