Les billets d’un fan de Taylor Swift piratés quelques semaines avant le concert

UNIVERSITY HEIGHTS, Ohio (WOIO) – Une fan de Taylor Swift espère que Ticketmaster pourra l’aider à récupérer 500 $ de billets qui ont été glissés sur son compte.

« Je ne vais pas mentir, j’étais un peu paniquée », a déclaré Amanda Kopchak, se souvenant du moment où elle a découvert que les billets avaient disparu.

Kopchak a expliqué qu’elle avait acheté les deux billets pour l’arrêt Eras Tour de Taylor Swift à Indianapolis l’année dernière, en achetant deux billets pour qu’elle accompagne son amie, également nommée Taylor.

« En fait, il m’a emmené à la tournée Reputations il y a quelques années », a-t-elle déclaré, « donc j’avais l’impression que c’était ma façon de le remercier, nous étions super excités. »

Kopchak a été victime de pirates informatiques, l’un des centaines de fans dans tout le pays dont les billets ont été volés par un inconnu.

Sue McConnell du Better Business Bureau du Grand Cleveland a déclaré que Ticketmaster avait déjà été piraté. Les informations de plus de 500 millions de personnes ont été volées et elle a partagé les mesures que toute personne touchée par la violation devrait prendre.

«J’essaierais tout. Je contacterais Ticketmaster immédiatement », a-t-elle déclaré. « Je changerais mon mot de passe et mon nom d’utilisateur. Si vous avez enregistré les informations de votre carte de crédit sur votre compte, il est préférable de les divulguer. »

Kopchak a contacté le service client de Ticketmaster, dans l’espoir d’obtenir de l’aide ou la possibilité de recevoir un remboursement, mais n’a fait aucun progrès jusqu’à présent. 19 News a également tenté de joindre Ticketmaster pour obtenir une déclaration, mais personne n’était disponible.

Pour l’instant, Kopchak espère simplement avoir encore une chance d’apprécier Taylor Swift sur scène avec son compatriote Swiftie.

«Je sais qu’il comprendra», dit-elle. « Si le pire devait arriver – je n’en suis pas capable – je pense qu’il est juste encore plus bouleversé que cela se soit produit. »

