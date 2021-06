COACHELLA revient en Californie en 2022 après que les organisateurs ont été contraints de reporter à quatre reprises le festival très convoité.

Les billets, quelle que soit la dépense, se vendent comme des petits pains en ligne.

Les fans de Coachella ont vendu leurs billets en prévente en moins d’une heure Crédit : Getty

Les billets du week-end 1 de Coachella sont-ils épuisés ?

Les billets en prévente de Coachella se sont épuisés quelques heures seulement après la mise en vente des billets le 4 juin 2021.

Les fans de Coachella étaient ravis de revoir le petit coureur bleu sur l’écran de la salle d’attente avant de pouvoir accéder aux billets.

Quand le petit gars bleu court d’un bout à l’autre de l’écran, c’est à ce moment-là qu’une personne peut les acheter.

Le promoteur de Coachella, Goldenvoice, libère un montant alloué de billets pour la prévente de Coachella en été et met le reste à disposition après la sortie de la programmation du festival en janvier.

Combien coûtent les billets du festival Coachella 2022 ?

En raison des numéros A-List qui se produisent au festival et des stars qui y assistent, Coachella n’est pas bon marché.

Au fil des ans, le grand événement est devenu le billet le plus populaire de la ville, tout le monde voulant mettre la main sur un billet.

Coachella est hébergé chaque année à Palm Springs, en Californie Crédit : Getty

Selon le montant d’argent dont vous disposez, les billets vont d’un laissez-passer général à une expérience de luxe VIP.

Les billets pour le festival sont vendus séparément pour deux week-ends, et vous pouvez choisir entre de nombreux types de pass trois jours pour le festival.

Pass festival

Le laissez-passer d’admission générale commence à 449 $ à 499 $ plus les frais

Laissez-passer d’admission générale avec navette 533 $ plus frais

Le pass VIP commence à 929 $ à 1049 $ plus les frais

Lake Eldorado Lodge + admission générale pour deux personnes 2331 $ plus frais

Lake Eldorado Lodge + passe VIP pour deux personnes 3411 $ plus frais

Tente Lake Eldorado + admission générale pour quatre personnes 3266 $ plus frais

Tente Lake Eldorado + VIP pour quatre personnes 5366 $ plus frais

Pass supplémentaires

Camping automobile 102 $ plus frais

Camping voiture préféré (emplacement réservé) 266 $ plus frais

Tente de camping 102 $ plus frais

Camping campion parking 55$ plus frais

Quelle est la gamme Coachella 2022 ?

Coachella n’a pas encore publié sa programmation 2022.

Coachella aura lieu en avril 2022 Crédit : Getty

Cependant, les organisateurs auraient tenté de ramener les artistes qui devaient initialement se produire au festival 2020, notamment Travis Scott, Rage Against The Machine et Frank Ocean.

On ne sait pas s’ils ont accepté de se produire au festival 2022.

Pour les mises à jour concernant la programmation, les fans sont encouragés à suivre le festival sur Twitter et Instagram.