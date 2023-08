Les billets du Festival international du film de Toronto se vendent des centaines de dollars sur les sites de revente

Le Festival international du film de Toronto aura lieu dans plus d’une semaine, mais les billets de certains films sont déjà revendus à des prix nettement plus élevés.

Les billets pour les projections du festival, qui se déroule du 7 au 17 septembre, ont rencontré une forte demande par l’intermédiaire du fournisseur officiel du festival, Ticketmaster, ce qui a conduit à un marché de revente où certains billets à l’unité se vendent à plus de 1 000 dollars.

Billets pour la première de Argent stupideune comédie biographique qui raconte le short squeeze de GameStop 2021 et met en vedette des stars de premier plan comme Pete Davidson, America Ferrera et Seth Rogen, est actuellement revendue sur StubHub pour plus de 1 300 $.

Les billets pour le film sont actuellement « épuisés » sur Ticketmaster.

Billets pour Le prochain objectif gagnela comédie réalisée par Taika Waititi mettant en vedette Michael Fassbender et Elisabeth Moss sur la tentative de l’équipe de football des Samoa américaines de remporter une Coupe du monde, est également revendue pour 416,50 $ sur Ticketmaster.

C’est dommage que Ticketmaster, corrompu, soit en charge des billets TIFF. #tiff #tiff2023 Ils m’ont bloqué hors de la « prévente » la semaine dernière en indiquant qu’il n’y avait pas de disponibilité. Aujourd’hui, ils revendent des billets de cinéma pour « Next Goal Wins » pour plus de 416 $ chacun. Cela ne devrait pas être toléré dans les films ou la musique pic.twitter.com/T3Mfadrl46 —@PsychoSol

Les gens le remarquent et ne sont pas contents.

« Ticketmaster est un fléau », peut-on lire sur le site de réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, de l’écrivain et cinéaste Siddhant Adlakha.

Ticketmaster est un fléau et l’utiliser comme plateforme officielle de billetterie pour un festival de cinéma est incroyablement bizarre. C’est vraiment insensé que les gens soient autorisés à acheter et à revendre des billets pour le TIFF pratiquement le jour même de leur mise en vente. Le nouveau Miyazaki coûte plus de 300 $ US —@SiddhantAdlakha

La revente de billets est devenue un problème récurrent. Ticketmaster a été critiqué plus tôt ce mois-ci pour sa gestion des billets pour la tournée Eras de Taylor Swift.

Le défi de prévenir le scalping

Pascal Courty, professeur d’économie à l’Université de Victoria, affirme que le problème est de pouvoir garantir que ce sont les fans qui obtiennent leurs billets sans que les gens ne les récupèrent pour les revendre à des prix gonflés.

« Certaines personnes essaieront de se glisser et ne voudront pas aller au concert, mais elles réalisent qu’elles peuvent acheter à bas prix et vendre à prix élevé », a-t-il déclaré dans une entrevue avec CBC News plus tôt ce mois-ci. « C’est une autre raison pour laquelle il y aurait une demande massive et qu’elle serait difficile à gérer. »

Courty dit qu’il pense que le programme de fans vérifiés de Ticketmaster, un processus conçu pour gérer la demande, filtrer les robots et éviter les billets coûteux, aide probablement à empêcher certaines de ces personnes « de simplement récupérer de l’argent ». Mais il a également noté que d’autres méthodes pourraient éliminer complètement le scalping.

Courty dit qu’une façon de dissuader cela est de rendre les billets nominatifs, comme les billets d’avion, où les gens doivent déclarer leur nom au moment de l’achat.

« S’il vous arrive quelque chose, vous ne pouvez plus vous présenter à la dernière minute, vous rendez le billet », a-t-il déclaré, soulignant que dans ce scénario, quelqu’un de nouveau serait tiré au sort dans une file virtuelle et les gens pourraient accéder au lieu uniquement s’ils avaient un billet et une pièce d’identité correspondante.

« Ce système empêcherait complètement la revente à des fins lucratives, car il n’y a aucun moyen pour ce tiers de s’introduire », a déclaré Courty, puisqu’ils ne pourraient transférer les billets qu’au vendeur principal.

Ni le TIFF ni Ticketmaster n’ont répondu aux demandes de commentaires de CBC News.