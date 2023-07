Les billets d’Oppenheimer d’une valeur de Rs 2450 chacun se sont vendus en quelques heures, le film de Christopher Nolan bat des records de réservation à l’avance pour IMAX

Les billets pour Oppenheimer de Christopher Nolan coûtent jusqu’à Rs 2450 en Inde, mais sont toujours épuisés quelques jours avant leur sortie.

L’engouement Oppenheimer a atteint l’Inde. Le drame biographique de Christopher Nolan est présenté comme l’un des plus grands films de notre époque. Le film obtient une large diffusion dans le monde et même en Inde, où Nolan a une base de fans importante, c’est un film très attendu. L’engouement pour le film peut être mesuré par le fait que les billets au prix aussi élevé que Rs 2450 s’envolent des étagères et que les spectacles IMAX du week-end d’ouverture sont presque épuisés deux jours à l’avance.

Oppenheimer retrace l’histoire du projet Manhattan, le projet secret américain de construction de la bombe nucléaire dans les années 1930 et 1940. L’histoire est racontée à travers les yeux du scientifique Robert J Oppenheimer, qui est largement considéré comme le « père de la bombe atomique ». Cillian Murphy joue le rôle principal.

Oppenheimer IMAX montre un remplissage rapide

Oppenheimer reprendra tous les écrans IMAX du monde entier lors de sa sortie ce vendredi, remplaçant Mission Impossible 7 de Tom Cruise après seulement 10 jours de sortie. En effet, IMAX ne projette qu’un seul film sur ses écrans à la fois dans le monde. Il y a 125 émissions d’écrans IMAX en Inde et selon Sacnilk, toutes affichent plus de 85% d’occupation mercredi matin, deux jours avant la sortie du film. Cela montre que le jour de la sortie, les spectacles IMAX du week-end d’ouverture seront probablement tous vendus.

Billets Oppenheimer d’une valeur de Rs 2450 chacun épuisés

Les prix des billets pour Oppenheimer sur de nombreux écrans IMAX à travers le pays sont astronomiques. Dans certaines parties de Delhi-NCR, les billets coûtent plus de Rs 2000. Chez PVR Select City Walk, les sièges inclinables sont au prix de Rs 2100 et ils sont tous vendus pour la journée d’ouverture. À Mumbai, les billets sont encore plus chers. Au PVR Palladium Mall, un billet d’Oppenheimer dans les fauteuils inclinables pour le spectacle IMAX est au prix de Rs 2450, et oui, même ces billets sont tous vendus.

Casting et équipe d’Oppenheimer

Réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer est titré par Cillian Murphy, qui est soutenu par un ensemble étoilé, dont Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek et Kenneth Branagh. Le film sort dans le monde le 21 juillet.