Les billets de Virgin Galactic pour un voyage dans l’espace commencent à Rs 3 crore par siège

Alors que les voyages dans l’espace sont sur le point de devenir « la nouvelle norme », il semble que les agences spatiales aient déjà commencé à mettre un prix sur les sièges. Jeudi, la compagnie Spaceship Virgin Galactic (SPCE.N) a annoncé qu’elle ouvrirait la vente de billets pour les vols spatiaux à partir de 450 000 $ (ou Rs 3,33,51,772) par siège. L’annonce intervient quelques semaines après le voyage très médiatisé du fondateur milliardaire Richard Branson au bord de l’espace. Branson a grimpé à plus de 80 kilomètres au-dessus du désert du Nouveau-Mexique à bord d’un avion-fusée Virgin Galactic le 11 juillet et est revenu en toute sécurité dans le premier vol d’essai complet du véhicule dans l’espace, une étape symbolique pour une entreprise qu’il a lancée il y a 17 ans. En juin, Virgin Galactic a reçu l’approbation du régulateur américain de la sécurité aérienne pour transporter des personnes dans l’espace. Les actions de la société ont augmenté de 5% dans les échanges prolongés jeudi, a rapporté Reuters.

La société a déclaré qu’elle proposera trois offres grand public – un siège unique, un forfait multi-siège et un rachat complet. Les ventes s’ouvriront dans un premier temps à l’importante liste de « lèves-mains précoces » de l’entreprise, a-t-il déclaré.

Le prix de 450 000 $ ou 3 crores INR peut sembler élevé – mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous pouvez toujours avoir une chance de vous asseoir. La société de Richard Branson propose également une option de tirage au sort qui offrira deux billets gratuits sur l’un des premiers vols spatiaux commerciaux, qui devrait avoir lieu en 2022. L’inscription est ouverte jusqu’au 1er septembre et le gagnant sera annoncé vers le 29 septembre. Les deux billets seront attribués à un seul gagnant et celui qui les gagnera pourra amener son ami, son partenaire ou son invité. De plus, si vous êtes un Indien, vous avez le droit de vous inscrire.

L’entreprise a mis en place des critères minimaux requis et les personnes qui ne les respectent pas ne seront pas autorisées à s’inscrire au processus. Un âge minimum de 18 ans est obligatoire pour participer. Le concours interdit également aux personnes partageant des relations de travail avec Omaze de participer. Ainsi, tout employé, administrateurs d’Omaze, clients à but non lucratif d’Omaze, tout entrepreneur ou autre partenaire d’Omaze engagé dans le marketing et/ou la promotion d’une ou plusieurs Expériences ou d’Omaze, en général, ne sont pas autorisés à participer au concours. En outre, une personne impliquée dans les tests, l’administration du développement et/ou la réalisation d’une expérience, y compris, sans s’y limiter, les partenaires de fourniture de prix, n’est pas éligible pour soumettre une inscription. Le concours n’est pas ouvert aux personnes résidant dans les pays figurant sur la liste des pays sous embargo de United Nation ou dans les pays où la loi interdit l’introduction à une telle expérience. Cependant, si vous êtes indien, vous pouvez vous inscrire au concours.

Un vaisseau spatial Virgin Galactic transportant Richard Branson a atterri plus tôt ce mois-ci après un voyage que le milliardaire britannique a qualifié d' »expérience d’une vie ». États, permettant aux passagers de vivre l’apesanteur et d’admirer la courbure de la Terre.

