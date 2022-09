Les billets d’avion pourraient devenir encore plus chers, préviennent les responsables de l’aviation

“Et étant donné la situation financière de nombreuses compagnies aériennes … Ce n’est pas que les compagnies aériennes gagnent de l’argent, [they] ne font que répercuter un coût qu’ils ne peuvent pas absorber eux-mêmes et qu’ils ne peuvent éviter », a-t-il déclaré.

La capacité de raffinage des États-Unis a chuté de 5,4 % en 2022 depuis qu’elle a culminé en 2019, la plus faible en huit ans. Le plongeon est venu à la suite de fermetures et conversions de raffineries pour produire plus de carburants renouvelables.

Les billets d’avion pourraient devenir plus chers, en raison du manque de capacité de raffinage et de la situation financière des compagnies aériennes, a déclaré William Walsh, directeur général de l’Association du transport aérien international (IATA).

Mais un autre facteur pourrait contribuer à des prix encore plus élevés des billets – l’annonce par la Russie d’une mobilisation militaire, a déclaré le PDG de Qatar Airways, Akbar Al Baker.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une mobilisation militaire partielle en Russie, plaçant le peuple et l’économie du pays sur le pied de guerre alors que l’invasion de l’Ukraine par Moscou se poursuit.

Al Baker a déclaré à CNBC que les politiques chinoises de Covid sont les “plus petites des [his] soucis » et que la plus grande préoccupation des compagnies aériennes est l’escalade de la guerre russo-ukrainienne.

“Pour moi, la plus grande inquiétude est la propagation du conflit, qui [will then] l’inflation du carburant, mettant plus de pression sur la chaîne d’approvisionnement », a-t-il ajouté. « Le résultat net sera moins de passagers dans mon avion.