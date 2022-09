Si vous envisagez de survoler Thanksgiving ou Noël, préparez-vous à payer.

Les vols pour les vacances seront les plus chers depuis cinq ans, a déclaré lundi Hopper.

Le tarif aérien intérieur moyen pour les voyages au-dessus de Thanksgiving est de 350 $, et les allers-retours internationaux coûtent en moyenne 795 $ – les deux marquent une augmentation de 22% par rapport à 2019, avant la pandémie, a déclaré Hopper.

Les billets aller-retour nationaux à Noël, qui tombe un week-end cette année, sont près d’un tiers plus chers qu’en 2019, avec une moyenne de 463 $, tandis que l’international est en hausse de 26 % à 1 300 $, selon les données de Hopper.

Voyager pendant les jours de forte demande, comme le mercredi avant Thanksgiving ou les jours précédant Noël, entraîne toujours des prix plus élevés. Les experts en voyages recommandent la flexibilité et les voyages en dehors des jours de voyage les plus chargés.

Mais Brett Snyder, fondateur du site Web de voyage Cranky Flier et ancien directeur de la compagnie aérienne, prévient que les tarifs bon marché pourraient être difficiles à trouver n’importe quel jour de cette période des fêtes, car les compagnies aériennes ont amélioré leur contrôle sur le nombre de sièges qu’elles vendent.

“Les compagnies aériennes sont tellement meilleures dans ce domaine maintenant”, a déclaré Snyder. “Maintenant, ils effectuent simplement beaucoup moins de vols le jour de Noël. Si c’est moins cher, ce n’est pas beaucoup moins cher.”

Bon nombre des facteurs qui ont contribué à un été chaotique pour les voyages aériens – un manque d’avions, de personnel et un arriéré de formation – ne s’atténuent pas immédiatement, ce qui limitera la capacité de vol à l’avenir. Cela signifie également que les prix resteront probablement élevés, même s’ils sont déjà en dehors des sommets de l’année.

L’économiste en chef de Hopper, Hayley Berg, recommande de réserver un voyage de vacances au plus tard à la mi-octobre et a déclaré: “Si vous voyez un bon prix, même un prix qui vous semble raisonnable, nous vous recommandons de réserver.”