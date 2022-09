Les billets d’avion les moins chers ? Comment économiser de l’argent sur les vols et les billets d’avion

Une autre stratégie courante – réserver tôt – fonctionne également, selon les données. Pour les vols intérieurs aux États-Unis, les tarifs aériens ont été les plus bas entre trois et huit semaines avant une date de départ, avec des prix “atteignant leur plus bas” 44 jours plus tard, selon la recherche.

Les vols sans escale coûtent en moyenne environ 20 % de plus que les vols avec correspondance, selon Google Flights, mais les vols avec escale augmentent également le risque d’interruptions.

Un sondage Instagram réalisé par la compagnie d’assurance voyage World Nomads a indiqué que plus d’un répondant sur trois a dépensé jusqu’à 250 $ en vols, repas ou hôtels en raison de retards ou d’annulations de vols cet été, tandis que 12 % ont déclaré avoir dépensé entre 500 $ et 1 000 $.