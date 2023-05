Les bijoux de Diana en vente pour 10 000 000 £ afin de collecter des fonds pour l’Ukraine | Nouvelles du Royaume-Uni

La suite Swan Lake appartenait à Diana, princesse de Galles (Photo: Getty / MEGA) Des bijoux qui appartenaient auparavant à la princesse Diana devraient être mis en vente afin de récolter des fonds pour l’effort de guerre ukrainien. Un ensemble de collier et de boucles d’oreilles en diamants et perles, qui aurait été donné à feu la princesse de Galles par Dodi Al-Fayed, passera sous le marteau le mois prochain et pourrait rapporter 10 millions de livres sterling. Le collier a été porté par Diana lors de son dernier engagement officiel avant sa mort en 1997 – lors de la soirée de gala pour Swan Lake au Royal Albert Hall. L’ensemble appartient à une famille ukrainienne depuis 2008, Le télégraphe rapporte. On pense que c’est la première fois que les bijoux privés de Diana seront vendus publiquement. La plupart des bijoux qu’elle portait lui ont été prêtés par la Couronne lorsqu’elle était membre de la famille royale. Ils seront exposés à Londres avant d’être vendus aux enchères à New York le mois prochain. Les experts des commissaires-priseurs de Guernesey à New York estiment que l’ensemble se vendra entre 4 et 11 millions de livres sterling. Arlan Ettinger, président des commissaires-priseurs, a déclaré: “ Alors que de nombreuses personnalités accomplies disparaissent, la princesse Diana est aussi dynamique aujourd’hui que lorsqu’elle était en effet la femme la plus admirée de la planète. Sa présence à Swan Lake au Royal Albert Hall en 1997 a été l’un des derniers engagements publics officiels auxquels elle a participé avant sa mort (Photo : Dave Benett/Getty Images)



Les boucles d’oreilles n’ont été terminées qu’après la mort de Diana (Photo: New York de Guernesey) « La suite Swan Lake a été spécialement conçue pour elle. Elle faisait partie du processus de conception. «On pense que ce sont ses seuls bijoux à avoir jamais été vendus, ce qui les rend extrêmement importants. « Beaucoup de gens l’ont décrit comme inestimable, mais nous lui avons donné une estimation très large. » Après la mort de Diana, sa famille a autorisé la vente du collier et des boucles d’oreilles assorties, une partie des bénéfices étant reversée à l’Unicef. Les boucles d’oreilles ont été faites pour correspondre au collier mais n’ont pas été terminées avant sa mort prématurée.



La princesse Diana est toujours l’un des membres les plus aimés de la famille royale (Photo : Tim Rooke/Shutterstock)



L’ensemble pourrait se vendre 10 millions de livres sterling (Photo: New York de Guernesey) La liste comprend une lettre d’authenticité de l’ancien majordome de Diana, Paul Burrell, datée d’avril 1998. Il explique comment il a approché sa sœur aînée, Lady Sarah McCorquodale, qui a consenti à ce que l’ensemble soit vendu. Il a été acheté en 1999 par l’homme d’affaires américain Jim McIngvale pour un peu moins d’un million de dollars, mais il l’a vendu à une famille ukrainienne, grande fan de la famille royale lors du ralentissement économique de 2008. Plus: Tendance

M. Ettinger a ajouté: «La guerre en Ukraine a été un facteur de motivation dans leur décision de vendre maintenant la Swan Lake Suite. « Ils les ont depuis 14 ans, mais compte tenu de ce qui se passe, ils pensent maintenant beaucoup à la reconstruction de leur pays. » Le collier a été composé de 178 diamants totalisant 51 carats et associé à cinq perles des mers du Sud de 12 mm assorties. La vente aura lieu le 27 juin.

