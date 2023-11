Les Big Tech veulent une réglementation de l’IA. Le reste de la Silicon Valley est sceptique.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Après des mois de réunions et de discussions de haut niveau, les responsables gouvernementaux et les dirigeants des grandes technologies se sont mis d’accord sur un point concernant l’intelligence artificielle : l’intelligence artificielle qui pourrait changer le monde. la technologie a besoin de quelques règles de base. Mais beaucoup dans la Silicon Valley sont sceptiques. Un groupe croissant de poids lourds de la technologie – parmi lesquels des investisseurs en capital-risque influents, des PDG d’entreprises de logiciels de taille moyenne et des partisans de la technologie open source – s’opposent, affirmant que les lois sur l’IA pourraient étouffer la concurrence dans un nouveau domaine vital.

Pour ces dissidents, la volonté des plus grands acteurs de l’IA, tels que Google, Microsoft et le fabricant de ChatGPT, OpenAI, d’adopter une réglementation n’est qu’un stratagème cynique de la part de ces entreprises pour conserver leurs avantages en tant que leaders actuels, essentiellement. tirant l’échelle derrière eux. Les inquiétudes de ces leaders technologiques ont pris de l’ampleur la semaine dernière, lorsque le président Biden a signé un décret établissant un plan visant à ce que le gouvernement développe des directives de test et d’approbation pour les modèles d’IA – les algorithmes sous-jacents qui pilotent les outils d’IA « génératifs » tels que les chatbots et les créateurs d’images. .

“Nous n’en sommes qu’aux tout débuts de l’IA générative, et il est impératif que les gouvernements ne nomment pas de manière préventive les gagnants et ne mettent pas fin à la concurrence en adoptant des réglementations onéreuses que seules les plus grandes entreprises peuvent satisfaire”, a déclaré Garry Tan, directeur de Y. Combinator, un incubateur de start-up basé à San Francisco qui a aidé à développer des entreprises, notamment Airbnb et DoorDash, à leurs débuts. Le débat actuel n’a pas suffisamment pris en compte les voix des petites entreprises, a déclaré Tan, ce qui, selon lui, est essentiel pour favoriser la concurrence et concevoir les moyens les plus sûrs d’exploiter l’IA.

Des entreprises comme Anthropic et OpenAI, une start-up influente en IA, sont étroitement liées aux grandes technologies, car elles ont investi d’énormes sommes d’argent de leur part.

“Ils ne parlent pas au nom de la grande majorité des personnes qui ont contribué à cette industrie”, a déclaré Martin Casado, associé général de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, qui a déjà investi dans Facebook, Slack et Lyft. La plupart des ingénieurs et entrepreneurs en IA suivent de loin les discussions réglementaires, se concentrant sur leurs entreprises au lieu d’essayer de faire pression sur les politiciens, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens veulent construire, ce sont des innovateurs, ils constituent la majorité silencieuse”, a déclaré Casado. Le décret a montré à ces personnes que la réglementation pourrait intervenir plus tôt que prévu, a-t-il déclaré.

La société de capital-risque de Casado a envoyé une lettre à Biden pour lui faire part de ses préoccupations. Il a été signé par d’éminents dirigeants de start-up d’IA, dont Amjad Masad, PDG de Replit, et Arthur Mensch de Mistral, ainsi que par des leaders technologiques plus établis, tels que Tobi Lütke, PDG de la société de commerce électronique Shopify, qui avait tweeté « La réglementation de l’IA est une terrible idée » après le décret a été annoncé.

Exiger des entreprises d’IA qu’elles rendent compte au gouvernement rendrait probablement plus difficile et plus coûteux le développement de nouvelles technologies, a déclaré Casado. Cette commande pourrait également affecter la communauté open source, ont déclaré Casado et Andrew Ng, un pionnier de la recherche sur l’IA qui a contribué à la création du laboratoire d’IA de Google.

Alors que les entreprises se sont empressées de lancer de nouveaux outils d’IA et de les monétiser depuis qu’OpenAI a lancé ChatGPT il y a près d’un an, les gouvernements se sont demandé comment réagir. De nombreuses audiences du Congrès ont abordé le sujet et des projets de loi ont été proposés aux législatures fédérales et étatiques. L’Union européenne est en train de réorganiser la réglementation sur l’IA en cours depuis plusieurs années, et la Grande-Bretagne tente de se présenter comme une île d’innovation favorable à l’IA, en accueillant récemment un grand rassemblement de dirigeants gouvernementaux et d’entreprises pour discuter de la technologie.

Tout au long des discussions, les représentants des sociétés d’IA les plus puissantes ont déclaré ouvertement que cette technologie présentait de sérieux risques et qu’ils étaient impatients d’être réglementés. Adopter une bonne réglementation pourrait éviter de mauvais résultats, encourager davantage d’investissements dans l’IA et rendre les citoyens plus à l’aise avec l’évolution rapide de la technologie, ont déclaré les entreprises. Dans le même temps, le fait de participer au débat sur la réglementation donne aux chefs d’entreprise une influence sur les types de règles à élaborer.

“Si cette technologie tourne mal, elle peut tourner mal”, a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors d’une audience au Congrès en mai. Les législateurs, dont le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer (DN.Y.), ont déclaré qu’ils souhaitaient réglementer l’IA le plus tôt possible, plutôt que d’adopter une approche plus décontractée comme l’a fait le gouvernement avec les médias sociaux.

Quelques jours après le décret de Biden, les représentants du gouvernement participant au Sommet sur la sécurité de l’IA organisé au Royaume-Uni ont signé une déclaration soutenant l’idée de donner aux gouvernements un rôle dans le test des modèles d’IA.

« Jusqu’à présent, les seules personnes qui testaient la sécurité des nouveaux modèles d’IA étaient les entreprises mêmes qui les développaient. Nous ne devrions pas compter sur eux pour corriger leurs propres devoirs, comme beaucoup d’entre eux en conviennent”, a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans un communiqué.

Demis Hassabis, PDG de la division DeepMind AI de Google, et Dario Amodei, PDG d’Anthropic, ont tous deux ajouté leur soutien à la déclaration. Les porte-parole de Google et d’Anthropic n’ont fait aucun commentaire. Un porte-parole de Microsoft a refusé de commenter mais a pointé du doigt ctémoignage au Congrès du vice-président et président de l’entreprise, Brad Smith, où il a soutenu l’idée d’une licence d’IA par un organisme gouvernemental indépendant.

Un porte-parole d’OpenAI a refusé de commenter, mais a fait référence à un tweet d’Altman dans lequel il a déclaré que même s’il soutenait la réglementation des sociétés d’IA plus établies travaillant sur des modèles d’IA puissants, les gouvernements devraient veiller à ne pas nuire à la concurrence.

Bon nombre des grandes avancées technologiques au cours des dernières décennies se sont produites parce que les développeurs ont mis leur technologie à la disposition des autres pour qu’ils puissent l’utiliser gratuitement. Désormais, les entreprises utilisent des modèles d’IA open source pour créer leurs propres outils d’IA sans avoir à payer Google, OpenAI ou Anthropic pour accéder à leurs modèles.

Avec les lobbyistes des grandes technologies qui travaillent dur à Washington, ces entreprises pourraient être en mesure d’influencer la réglementation en leur faveur – au détriment des petites entreprises, a déclaré Ng.

Les critiques des nouveaux cadres réglementaires affirment également qu’ils reposent sur des préoccupations exagérées concernant le risque de l’IA. Des dirigeants influents de l’IA, notamment des dirigeants d’OpenAI, Microsoft, Google et Anthropic, ont averti que l’IA représente un risque comparable à celui des pandémies ou des armes nucléaires pour les sociétés humaines. De nombreux chercheurs et hommes d’affaires éminents en IA affirment que la technologie progresse si rapidement qu’elle pourrait bientôt dépasser l’intelligence humaine et commencer à prendre ses propres décisions.