Les Big Tech traînent les pieds face à la désinformation climatique, préviennent leurs défenseurs

NEW YORK — Les géants mondiaux de la technologie ne tiennent pas leurs promesses de freiner et de combattre la désinformation climatique sur leurs plateformes, selon un nouveau rapport appelant à une plus grande volonté politique pour agir sur des mesures visant à freiner la « propagation des mensonges » qui menacent l’action climatique.

Climate Action Against Disinformation (CAAD), une coalition de plus de 50 groupes de défense et entreprises, a publié le rapport mercredi alors que des militants et des chefs d’entreprise se joignaient à la Climate Week NYC, un événement organisé chaque année en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, et que les dirigeants présentaient des panneaux verts. plans lors du Sommet sur l’ambition climatique du chef de l’ONU.

« Les grandes technologies ne parviennent clairement pas à mettre fin à la désinformation généralisée sur le climat qui menace l’action climatique », a déclaré Erika Seiber, porte-parole de la désinformation climatique des Amis de la Terre, un groupe de défense de l’environnement.

Le rapport examine les politiques de désinformation de Meta – la société mère de Facebook et Instagram – Pinterest, TikTok, YouTube – dont Google est propriétaire – et de X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les plates-formes ont été notées sur un ensemble de mesures comprenant le contenu des politiques, leur application, la publicité, la transparence et la confidentialité.

Parmi les cinq plateformes, Pinterest s’en sort le mieux, avec un score de 12 sur 21 possibles, suivi de TikTok avec neuf, Meta huit, YouTube six et Twitter/X n’en obtenant qu’un.

Seiber a déclaré que les scores du rapport étaient « inacceptables » et devraient être un signal d’alarme pour que les plateformes et les régulateurs prennent au sérieux la désinformation sur le climat.

Les tactiques courantes dans la prolifération de la désinformation en ligne sur le climat consistent notamment à mettre en doute la fiabilité des technologies vertes ou à présenter l’énergie verte comme étant coûteuse et à contribuer à alimenter la crise du coût de la vie.

Le rapport indique que X manque « de toute politique visant à lutter contre la désinformation climatique, de tout mécanisme de transparence et de toute preuve d’une application efficace de la politique ».

Une demande de commentaire a généré la réponse automatique standard de X/Twitter : « Occupé maintenant, veuillez revenir plus tard. »

En revanche, le rapport qualifie Pinterest de « leader de l’industrie » et affirme que l’entreprise définit clairement la désinformation climatique et l’intègre dans ses politiques – tout en affirmant qu’il y a un manque de recherches indépendantes confirmant l’application de ses politiques liées au climat.

Un porte-parole de Pinterest a déclaré que la plateforme était fière des « politiques à la pointe du secteur » et a ajouté que l’entreprise continuerait à travailler avec des experts tiers, dont CAAD, à mesure que de nouvelles tendances émergeraient.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. TikTok n’avait pas proposé de commentaire sur le rapport au moment de la publication.

Un porte-parole de YouTube a déclaré que la politique de Google interdisait explicitement la monétisation de contenus niant l’existence du changement climatique, « ainsi que les publicités faisant la promotion de ces affirmations ».

Cette politique, a déclaré le porte-parole, signifie que les publicités qui nient l’existence ou les causes du changement climatique sont bloquées – repoussant ainsi la conclusion du rapport selon laquelle la politique publicitaire de Google, « tout en empêchant la monétisation du contenu négationniste du climat, ne s’attaque pas au déni climatique via les publicités elles-mêmes. «

Les groupes de surveillance suivent le problème depuis longtemps.

En juin, la fumée des incendies de forêt s’échappant du Canada jusqu’à New York a provoqué une augmentation du nombre de publications utilisant le terme « arnaque climatique », selon le Center for Countering Digital Hate, un groupe à but non lucratif.

Les récits discutables sur les incendies de forêt et la fumée affirmaient notamment que respirer de la fumée n’était pas nocif pour la santé, que le changement climatique n’aggravait pas les incendies de forêt et que les incendies de forêt faisaient partie d’une « arnaque climatique » planifiée, a découvert le groupe.

Selon des recherches, le changement climatique crée des conditions plus chaudes et plus sèches qui peuvent préparer le terrain pour que de petits incendies se transforment en incendies incontrôlables.

Une façon de lutter contre la désinformation en matière climatique est d’être transparent et de s’appuyer sur des faits et des chiffres, a déclaré Humza Yousaf, premier ministre d’Écosse, l’un des premiers bailleurs de fonds pour aider les pays en développement à faire face à l’aggravation des pertes et des dommages dus aux conditions météorologiques extrêmes et à la hausse des prix. mers.

« Vous ne pouvez pas cacher des pays en feu à cause de températures records et d’incendies de forêt. Vous ne pouvez pas cacher des inondations à cause de précipitations excessives », a-t-il déclaré dans une interview après un événement à la Semaine du climat à New York.

« Nous devons donc nous assurer que cela soit amplifié », a-t-il ajouté, tout en précisant que tout le monde ne sera pas convaincant.

« Je ne suis pas sûr que nous perdions trop de temps avec les opposants, car, franchement, nous ne convaincrons jamais certaines personnes. »

(Reportage de David Sherfinski ; édité par Jon Hemming. La Fondation Thomson Reuters est la branche caritative de Thomson Reuters. Visitez https://www.context.news/)