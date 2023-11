Les Big Tech seront confrontées à des règles plus strictes sur les publicités politiques ciblées dans l’UE

Foo Yun Chee, journaliste qui définit l’agenda et fait évoluer le marché, travaille depuis 20 ans chez Reuters. Ses articles sur les fusions très médiatisées ont fait grimper l’indice européen des télécommunications, fait grimper les actions des entreprises et aidé les investisseurs à décider de leur décision. Sa connaissance et son expérience des lois et développements antitrust européens l’ont aidée à publier des articles sur Microsoft, Google, Amazon, de nombreuses fusions qui ont fait évoluer le marché et des enquêtes antitrust. Elle a déjà fait des reportages sur la politique et les entreprises grecques, lorsque l’entrée de la Grèce dans la zone euro lui a valu de peser plus que son poids sur la scène internationale, ainsi que sur les géants du secteur privé néerlandais et sur les bizarreries de la société et de la culture néerlandaises qui ne manquent jamais de charmer les lecteurs.