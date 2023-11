Les Big Tech ne comprennent pas la désinformation électorale sur l’IA

Meta annoncé Mercredi 8 novembre, il exigerait des étiquettes pour les publicités politiques qui ont été modifiées numériquement, à l’aide de l’IA ou d’autres technologies, d’une manière qui pourrait être trompeuse.

L’annonce intervient un jour après Microsoft annoncé il prend également un certain nombre de mesures pour protéger les élections, notamment en proposant des outils permettant de filigraner le contenu généré par l’IA et en déployant une « équipe de réussite de campagne » pour conseiller les campagnes politiques sur l’IA, la cybersécurité et d’autres questions connexes.

L’année prochaine sera l’année électorale la plus importante jusqu’à présent ce siècle, avec les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni, le Mexique, l’Indonésie et Taiwan se rendant aux urnes. Bien que nombreux soient ceux qui s’inquiètent de l’impact que pourraient avoir les deepfakes et la désinformation sur les élections, de nombreux experts soulignent que les preuves de leur impact sur les élections sont jusqu’à présent, au mieux, limitées. Les experts saluent les mesures prises par les entreprises technologiques pour défendre l’intégrité des élections, mais affirment que des changements plus fondamentaux dans les systèmes politiques seront nécessaires pour lutter contre la désinformation.

Comment l’IA pourrait avoir un impact sur les élections

Les entreprises technologiques sont sous surveillance après le rôle qu’elles ont joué lors des élections précédentes. Un rapport publié en 2021 par le groupe de défense en ligne Avaaz a révélé qu’en attendant le mois précédant l’élection présidentielle américaine de 2020 pour modifier ses algorithmes, Meta avait permis à la désinformation de se propager sur sa plateforme. Meta a également été critiquée pour avoir promu des contenus remettant en question la validité des élections brésiliennes de 2022 et pour avoir amplifié des contenus susceptibles d’avoir contribué aux violations des droits humains perpétrées contre le groupe ethnique Rohingya du Myanmar.

Ces dernières années, le développement de l’IA a progressé rapidement. L’IA générative, qui permet aux utilisateurs de générer du texte, de l’audio et de la vidéo, est sortie de l’obscurité avec la sortie de ChatGPT d’OpenAI en novembre 2022.

L’IA générative a déjà été utilisée à plusieurs reprises dans des publicités politiques américaines, même si dans chaque cas, il était entendu que l’IA avait été utilisée. En avril, le Parti républicain a publié un Annonce générée par l’IA destiné à montrer ce qui pourrait arriver si le président Joe Biden était réélu. En juin, un compte de campagne X de Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride et candidat à la présidentielle, a publié un vidéo qui comprenait des images générées par l’IA de l’ancien président Donald Trump embrassant le Dr Anthony Fauci.

UN sondage publié en novembre a révélé que 58 % des adultes américains craignent que l’IA puisse accroître la propagation de fausses informations lors de l’élection présidentielle de 2024.

Cependant, les études révèlent systématiquement que la désinformation n’a pas modifié de manière mesurable les résultats des élections américaines précédentes, explique Andreas Jungherr, professeur de sciences politiques à l’Université de Bamberg en Allemagne, qui note que les universitaires d’autres disciplines, telles que les études sur les médias et la psychologie, ont tendance à pour donner plus de crédit aux impacts de la désinformation sur les élections.

Par exemple, un papier Publié dans Nature en 2023 n’a trouvé « aucune preuve d’une relation significative entre l’exposition à la campagne d’influence étrangère russe [in 2016] et des changements d’attitudes, de polarisation ou de comportement électoral.

Souvent, les gens surestiment les effets de la désinformation, car ils surestiment à la fois la facilité avec laquelle les gens changent leur point de vue sur des questions controversées telles que le comportement électoral et la capacité des technologies permettant la désinformation telles que l’IA, explique Jungherr.

Même si les chances qu’une désinformation générée par l’IA puisse influencer suffisamment l’opinion publique pour influencer les élections sont très faibles, l’IA pourrait encore avoir des effets pernicieux sur les élections et la politique plus largement à l’avenir, déclare Elizabeth Seger, chercheuse au Center for the Governance of AI, un organisme de recherche basé au Royaume-Uni À l’avenir, un ciblage hautement personnalisé basé sur l’IA, associé à des agents d’IA extrêmement persuasifs, pourrait être utilisé pour mener des campagnes de persuasion de masse. Et en 2024, la simple existence de deepfakes pourrait éroder la confiance des gens dans les sources d’informations clés, estime Seger.

Cela s’est déjà produit. En 2019, une allégation selon laquelle une vidéo d’Ali Bongo, alors président du Gabon, était un faux a été utilisée pour justifier une tentative de coup d’État. Plus tard cette année-là, l’impact d’une vidéo présumée d’un ministre malaisien se livrant à un acte sexuel avec un assistant politique a été neutralisé par réclamations que la vidéo a été modifiée par l’IA.

“Un risque souvent négligé, et qui est beaucoup plus susceptible de se produire lors de ce cycle électoral, n’est-il pas que l’IA générative soit utilisée pour produire des deepfakes qui incitent les gens à penser que tel ou tel candidat a fait quelque chose de terrible”, explique Seger. “Mais que l’existence même de ces technologies est utilisée pour saper la valeur des preuves et saper la confiance dans les flux d’informations clés.”

Protection des élections

Jusqu’à présent, les gouvernements ont pris des mesures limitées pour atténuer l’impact de l’IA sur les élections. Aux Etats-Unis facture a été présentée au Congrès en mai et exigerait que les publicités politiques utilisant des images ou des vidéos générées par l’IA comportent une clause de non-responsabilité. En août, la Commission électorale fédérale a demandé si elle devait modifier la réglementation qui interdit aux publicités politiques de dénaturer d’autres candidats ou partis politiques pour inclure une IA délibérément trompeuse, mais n’a pas encore pris de mesures.

Les entreprises technologiques, soucieuses des atteintes à la réputation de Meta en raison de son rôle dans les élections de 2020, commencent à agir. En juillet, la Maison Blanche a obtenu engagements volontaires visant à garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes d’IA de sept grandes sociétés d’IA, dont Meta et Microsoft. L’un des engagements était de développer et de déployer des techniques de provenance ou de filigrane pour le contenu visuel et audio généré par l’IA. Huit autres entreprises signé aux engagements de septembre.

Les actions de Meta et Microsoft cette semaine font suite à un annonce d’Alphabet, la société mère de Google et YouTube, qu’elle exigerait des divulgations visibles sur les publicités politiques contenant du contenu généré de manière synthétique qui représente de manière inauthentique des personnes ou des événements réels.

Arvind Narayanan et Sayash Kapoor, respectivement professeur et chercheur à l’Université de Princeton, ont argumenté Une IA plus performante n’aggravera pas le problème de la désinformation, car le contenu trompeur est déjà relativement facile à produire et quiconque souhaite le produire peut déjà le faire. La meilleure façon de lutter contre la désinformation est plutôt de modérer le contenu des sites de médias sociaux et d’autres plateformes numériques.

Les mesures de filigrane et de provenance prises par les développeurs d’IA sont susceptibles d’être inefficaces, car les acteurs malveillants peuvent facilement accéder aux modèles d’IA qui ont été ouvertement publiés, tels que Meta’s Llama 2, explique Jungherr. « Je dirais qu’il s’agit d’une tentative de la part de ces entreprises d’éviter une couverture négative », dit-il. “Je ne suis pas nécessairement sûr qu’ils s’attendent à ce que ces outils modifient une élection.”

Les divulgations dans les publicités politiques peuvent être confrontées à des problèmes similaires, explique Sacha Altay, chercheur au Digital Democracy Lab de l’Université de Zurich. “Je pense qu’il est bon que les publicités politiques doivent divulguer lorsqu’elles utilisent l’IA générative”, déclare Altay. “La seule chose est que peut-être que les mauvais acteurs qui veulent abuser de l’IA générative ne le divulgueront probablement pas, donc je ne sais pas exactement comment ils vont l’appliquer.”

« En fin de compte, je pense que cela dépend presque de la manière dont les politiciens utilisent l’écosystème de l’information pour accéder au pouvoir ou pour gagner des partisans afin de gagner des votes, même s’ils mentent et propagent de la désinformation », explique Altay. “Je ne pense pas qu’il existe une solution miracle.”