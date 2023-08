Même si le Real Madrid est la seule équipe à conserver un bilan parfait en Liga après ce week-end, tout bilan serait incomplet sans d’autres scénarios. Par exemple, les voisins de l’Atletico Madrid ont fait des vagues avec une masterclass sur les buts. De plus, le principal rival du Real, Barcelone, a mené une bataille acharnée contre Villarreal, ce sont leurs voisins de l’Atletico qui ont fait la une des journaux du week-end.

Bilan du week-end de Liga de la troisième journée

L’Atletico fait le show

L’Atletico Madrid a remporté sa plus grande victoire à l’extérieur en Liga en démolissant son rival de la ville, le Rayo Vallecano, 7-0, lundi. Les visiteurs ont pris une avance de 3-0 en première mi-temps grâce aux buts d’Antoine Griezmann, Memphis Depay et Nahuel Molina. Ils ont impitoyablement mis le match hors de tout doute après la pause. Une explosion de quatre buts en 13 minutes a mis fin à la déroute. Alvaro Morata a marqué deux fois ainsi que des frappes d’Angel Correa et Marcos Llorente.

Cette victoire catégorique place l’Atletico à la deuxième place du classement avec 7 points, à seulement deux points du leader, le Real Madrid. Ce fut une dure réalité pour Rayo après deux victoires d’ouverture. La sublime performance offensive de l’Atletico a mis en évidence le fossé entre les clubs madrilènes.

La blessure de Vini Jr. met en évidence une autre victoire du Real

Le Real Madrid a remporté une troisième victoire consécutive en Liga à l’extérieur, mais ce fut une victoire difficile. La nouvelle recrue Jude Bellingham a marqué le but vainqueur en seconde période pour maintenir son bon départ après que Rodrygo ait raté un penalty. Le Real a subi un coup dur lorsque Vinicius Jr. s’est blessé après seulement 15 minutes. Malgré un bon départ du Celta et un but refusé par le VAR, le Real a remporté la victoire.

Mais des points d’interrogation demeurent. Par exemple, Vinicius a un vague calendrier de retour. Carlo Ancelotti doit trouver comment faire fonctionner le Real sans sa star brésilienne. Le penalty raté de Rodrygo soulève des questions quant à savoir qui devrait les prendre. La forme de but de Bellingham continue d’être positive. Quoi qu’il en soit, les blessures sont une préoccupation pour le Real qui vise à maintenir ce départ parfait.

Barcelone gagne dans le thriller du week-end

Barcelone, champion en titre, s’est imposé 4-3 lors d’une rencontre dramatique et marquante à Villarreal dimanche. Le produit de l’académie de Barcelone, Lamine Yamal, âgé de 16 ans, a joué le rôle principal. Il a fourni des passes décisives pour le but gagnant de Gavi et Robert Lewandowski. Il a également claqué les boiseries à deux reprises lors de ses tentatives. Remarquablement, Villarreal est revenu d’un score de 2-0 pour mener 3-2 au début de la seconde période. Ensuite, les buts tardifs de Ferran Torres et de Lewandowski ont fait basculer le match en faveur du Barça. Yamal a de nouveau impressionné après être récemment devenu le plus jeune joueur et titulaire du Barça.

Sa performance a mis en valeur les talents de La Masia, alors que l’équipe de Xavi a tenu bon malgré une frayeur pour remporter une victoire vitale qui les maintient à deux points du leader de la Liga, le Real Madrid, après trois matchs.

Séville avec trois défaites consécutives pour ouvrir sa saison

Le mauvais début de saison de Séville en Liga s’est poursuivi avec une décevante défaite 2-1 à domicile contre Gérone samedi. Séville a pris du retard en première mi-temps après avoir échoué à dégager un corner de Gérone. Ils ont égalisé juste avant la mi-temps, mais Gérone a repris l’avantage au début de la deuxième période. Bien que Séville ait dominé la possession et ait réussi 22 tirs contre 8 pour Gérone, ils n’ont pas réussi à égaliser. Une éventuelle pénalité tardive a également été annulée par le VAR.

Gérone a tenu bon pour une précieuse victoire à l’extérieur, condamnant Séville, champion de la Ligue Europa, à trois défaites consécutives pour commencer la saison. Cette défaite met la pression sur le manager José Luis Mendilibar alors que Séville occupe le bas du classement sans point après trois matchs.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto