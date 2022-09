Deux ans après sa mort, les biens personnels de la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, sont vendus aux enchères pour collecter des fonds pour une association caritative pour enfants.

La vente en ligne, organisée par la maison d’enchères internationale Bonhams, comprend le collier judiciaire doré perlé de Bader Ginsburg, son marteau de juge en bois, sa copie de la photographie de la Harvard Law Review de 1957-1958, une paire de lunettes d’opéra, un shaker, un châle brodé, une paire de gants en dentelle noire, un pendentif mauvais œil et d’autres objets. La vente aux enchères se terminera à 16 h, HAE, le 16 septembre.

Il s’agit de la deuxième vente aux enchères des biens de Bader Ginsburg organisée pour collecter des fonds pour SOS Children’s Village, une organisation non gouvernementale de développement international à but non lucratif qui soutient les enfants et les familles. Après son décès le 19 septembre 2020, sa succession a fait don d’un certain nombre de ses effets personnels à l’organisation.

Par l’intermédiaire de Bonhams, SOS Villages d’Enfants a vendu aux enchères 162 lots de livres et d’éphémères de la bibliothèque privée de la justice en janvier 2022, récoltant plus de 2 millions de dollars américains pour soutenir l’éducation et l’autonomisation économique des familles grâce au Fonds de dotation RBG.

“SOS Villages d’Enfants est honoré par le patronage d’une figure aussi emblématique”, a déclaré Cameron Schmidt, président du conseil d’administration de SOS Villages d’Enfants aux États-Unis, dans un communiqué de presse le 7 septembre. “La juge Ginsburg a travaillé longtemps et passionnément pour ses valeurs. . Nous espérons que son exemple inspirant encouragera l’engagement dans cette campagne et le soutien de ses admirateurs pour poursuivre son héritage de soins aux personnes dans le besoin, dans notre cas, des millions d’enfants vulnérables dans le monde.

Des objets appartenant à feu la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, sont mis aux enchères pour collecter des fonds pour une association caritative pour enfants. (Bonhams)

Bader Ginsburg a été juge associée à la Cour suprême des États-Unis de 1993 jusqu’à sa mort des complications d’un cancer du pancréas métastatique en 2020. Selon l’Academy of Achievement, elle était l’une des neuf femmes de sa promotion de la Columbia Law School. de 500 étudiants en 1959.

Elle a ensuite acquis une renommée et une renommée généralisée en tant qu’avocate, juge de circuit et juge de la Cour suprême avec un intérêt particulier pour l’équité entre les sexes et les droits des femmes. Elle a été intronisée au National Women’s Hall of Fame en 2002.

Parmi la collection de ses biens vendus lors de la vente aux enchères de janvier figuraient un manuel de sa classe de procédure civile à Harvard, des partitions pour la chanson I’ll Fight, inscrite à son nom par Diane Warren, et sa copie personnelle de ses écrits collectés, My Own Words, qui s’est vendu 81 562 $. Son exemplaire annoté de la Harvard Law Review de 1957-1958 s’est vendu 100 000 $, bien au-dessus de l’estimation de prévente de 2 500 $ à 3 500 $. Au total, l’enchère a rapporté 2,3 millions de dollars.

“La gestion de cette bibliothèque a été un moment marquant pour ma carrière”, a déclaré Catherine Williamson, responsable du département des livres de Bonhams, dans un communiqué de presse sur le site Web de la maison de vente aux enchères le 27 janvier.

“C’est très gratifiant de voir la communauté dans son ensemble répondre avec autant d’enthousiasme au juge Ginsburg que nous l’avons fait à Bonhams en interne.”