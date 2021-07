Les biens de la prison de l’éventreur du Yorkshire Peter Sutcliffe donnés à d’autres retards – y compris de vieilles boîtes de harengs

Les effets personnels de la prison de THE Yorkshire Ripper ont été distribués à d’autres lags – y compris ses vieilles boîtes de harengs.

Alors que certains des biens de Peter Sutcliffe ont été envoyés à son ex-femme, des objets tels que sa télé et son lecteur DVD sont allés à d’autres cons.

Les effets personnels de la prison de Peter Sutcliffe ont été confiés à d’autres retardataires – y compris ses vieilles boîtes de harengs Crédit : Ian Whittaker

On pense que les restes incluent des affiches de James Bond, du poisson en conserve et du Coca light

On pense que d’autres «restes» dans la cellule du démon incluent des affiches de James Bond, des conserves de poisson et du Coca light.

Sutcliffe, qui a tué 13 femmes et tenté d’en tuer sept autres dans les années 1970, a été détenu au HMP Frankland, à Co Durham, jusqu’à sa mort de Covid à l’âge de 74 ans en novembre dernier.

L’ex-femme Sonia, 70 ans, qui possède toujours la maison de Bradford qu’elle partageait avec Sutcliffe lors de sa tuerie, était son plus proche parent malgré leur divorce en 1994.

Elle s’est fait expédier ses effets personnels car elle ne voulait pas aller à la prison pour les récupérer.

Mais les patrons de Frankland ont distribué les restes du démon à d’autres prisonniers.

Une source pénitentiaire a déclaré hier : « Certaines de ses affaires qui étaient laissées dans sa cellule sont allées à d’autres détenus. Cela comprenait une télévision et un lecteur DVD de prison.

« Un escroc plus âgé a fait du cock-a-hoop lorsqu’il a obtenu son lecteur DVD et un autre a reçu sa télévision.

«Des articles plus petits ont également été distribués, notamment des affiches de James Bond et des choses qu’il achetait à la cantine comme des bouteilles de Coca light et de cordial, et des boîtes de maquereau.

« Sutcliffe avait l’habitude de commander en gros — il achetait des conserves de harengs et de maquereaux.

L’Éventreur avait un réseau de supporters qui lui ont envoyé de l’argent et des cadeaux, y compris des affiches, des photos et des œuvres d’art Crédit : Getty

Les patrons de Frankland ont distribué les choses restantes du démon à d’autres prisonniers Crédit : Alamy

«Et il avait l’habitude de se plaindre de l’eau qu’il contenait, alors il achetait toujours du cordial et du Coca light.

« Ils sont allés voir des prisonniers reconnaissants. Mais des articles tels que des DVD, des livres de timbres, des vêtements, des œuvres d’art et des montres sont retournés à Sonia.

L’Éventreur avait un réseau de supporters qui lui envoyaient de l’argent et des cadeaux, notamment des affiches, des photos et des œuvres d’art.