Les bienfaits du bureau debout pour la santé pourraient ne pas résister à l’épreuve du temps, selon une étude – CTV

21 octobre 2024

Les employés de bureau du monde entier ont adopté les bureaux debout comme moyen passif d’améliorer leur santé, même si les avantages concrets ne résistent pas à un examen minutieux, selon une nouvelle étude de l’Université de Sydney.

Publiée ce mois-ci, l’étude a examiné les données de l’accéléromètre de 83 000 personnes de la base de données sur la santé basée au Royaume-Uni, UK Biobank, examinant le temps passé assis et debout et comparant les taux de maladies cardiovasculaires et circulatoires majeures.

Les sujets de l’étude portaient ce que l’université appelait « des appareils portables de qualité recherche, semblables à une montre intelligente ».

Au cours d’une période de données d’environ sept ans, les chercheurs ont découvert que rester immobile pendant plus de 12 heures par jour était associé à un risque plus élevé de maladie cardiaque, d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, mais n’ont pas trouvé de relation notable particulière avec la position debout.

Au lieu de cela, le fait de rester debout longtemps était associé à une augmentation mesurable du risque de troubles circulatoires orthostatiques, tels que les varices, l’hypotension et les ulcères veineux. Cela était également vrai en position assise.

