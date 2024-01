Les bienfaits des fruits et légumes pour la santé dans le régime méditerranéen

Pour le petit-déjeuner, jetez un bananequelques légumes-feuillescongelé baies, du yaourt et une poignée de graines dans un smoothie rapide. Pour les matins qui nécessitent quelque chose de chaud, essayez Mark Bittman’s frittata plus végétale que l’œuf – c’est « la preuve que bien manger ne doit pas nécessairement être une privation », dit Mark.

Pour le déjeuner, vous pourriez avoir un grand bol de salades vertes remplies de tout ce que vous avez sous la main : une poignée de concombres et de tomates hachés, une boule de pois chiches, des restes de quinoa, une pincée de feta, un filet d’huile d’olive.

Mais si vous avez le temps de cuisiner, pensez au restaurant Hetty Lui McKinnon. noix de cajou et céleri le sauté, un plat « simple mais élégant » qui comprend une quantité généreuse de tofu et de légumes-feuilles foncés. Il y a aussi celui d’Ali Slagle bol de chou frisé et de courge musquée avec œufs confitsoù les œufs sont nichés parmi des légumes vibrants dans un bol de riz brun.

Pour un dîner rapide sans recette, vous pouvez faire sauter des légumes avec de la dinde hachée et le servir sur du riz brun. S’il reste du temps pour que la soupe mijote, essayez celle de Ham El-Waylly. soupe de tortillas aux légumes, composé de chou violet, de patate douce, de piments chipotle et de haricots pinto, garni d’avocat. Ou pour un autre ensemble de saveurs, Yewande Komolafe’s maafé aux légumes – un ragoût terreux qui « met tout en œuvre » avec des plantains verts, de la courge musquée et des légumes verts copieux. Et pour une soirée qui demande quelque chose de plus chic, le restaurant de Melissa Clark poulet rôti aux agrumes, poires et figueschargé de fruits caramélisés et d’herbes fraîches, est la définition du sucré et du salé.

Si vous avez envie de quelque chose de sucré pour le dessert, pensez aux fruits frais : essayez le rafraîchissant de Kay Chun. salade de fruits savoureuseoù le fenouil frais, la menthe et le jus de citron vert complètent la douceur naturelle du fruit.