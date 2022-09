Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Cette semaine:

Les bidets font sensation auprès des Canadiens inquiets du gaspillage

Les avantages environnementaux des billets de train bon marché

Les Premières Nations et les scientifiques luttent contre la fonte du pergélisol au Yukon

Les bidets font sensation auprès des Canadiens inquiets du gaspillage

(Professeur25/Shutterstock)

Dans l’esprit de maintenir un sentiment de contrôle et d’objectif à une époque de anxiété climatique vous pourriez embrasser changements subtils de style de vie pour réduire votre empreinte carbone.

Peut-être avez-vous incorporé flexitarien manger, réduire plastiques à usage unique et sont compter moins sur les voitures pour le transport.

Certaines personnes, cependant, font plus de bruit.

Les bidets – des accessoires de salle de bain spécialisés qui rincent votre arrière – sont faire un retour , et de nouveaux accessoires abordables signifient qu’ils sont plus accessibles que jamais. Au-delà des avantages d’un nettoyage en profondeur, les bidets sont souvent commercialisés comme étant plus respectueux de l’environnement que d’utiliser du papier toilette, avec la fabrication entreprises prétendant les bidets peuvent sauver des arbres, de l’eau et réduire votre empreinte carbone.

Le Canadien moyen utilisera environ 83 rouleaux de papier hygiénique par an et 6 886 rouleaux au cours de sa vie, selon un étude 2022 par QS Supplies, une société d’accessoires et d’accessoires de salle de bain basée au Royaume-Uni. Avec un accessoire de bidet, cependant, un utilisateur peut simplement essuyer ses pièces rincées avec un chiffon ou une lingette réutilisable.

C’est quelque chose qu’un nombre croissant de Canadiens trouvent attrayant, selon TUSHY, l’une des entreprises de bidets les plus populaires. Les ventes de TUSHY au Canada ont connu un taux de croissance annuel composé de 101 % de 2019 à 2022, a déclaré Miki Agrawal, fondateur et directeur de la création de l’entreprise, et les ventes au Canada sont 8 % plus élevées par habitant qu’aux États-Unis.

Les avantages environnementaux sont ce qui a convaincu Lauren Bloemendal, 37 ans, de Kingston, en Ontario, de passer au bidet l’année dernière. Elle a dit qu’elle envisageait déjà de passer au papier hygiénique en tissu en raison de ses inquiétudes concernant le nombre d’arbres utilisés pour la pâte à papier et la fabrication nécessaire pour produire du TP traditionnel.

“Nous lavions déjà des couches en tissu et des lingettes pour notre fille, alors cela semblait être le bon moment pour faire le changement”, dit Bloomendal.

Chrissandra Plattner, qui vit à Frankford, en Ontario, estime que son ménage n’utilise qu’environ 15 à 20 rouleaux de papier hygiénique par an depuis qu’il a fait le changement. Elle note qu’elle a toujours été soucieuse de l’environnement, donc passer à un bidet n’a pas été un changement majeur.

“Cela ressemblait plus à une étape logique dans le processus en plusieurs étapes de réduction de son empreinte.”

Mais les bidets sont-ils vraiment meilleurs pour l’environnement ? Ce n’est pas une simple comparaison.

La majorité de la pâte utilisée pour fabriquer du papier hygiénique en Amérique du Nord provient des forêts boréales du Canada, selon une étude de 2019 rapport par le National Resources Defense Council, basé aux États-Unis. Et il peut falloir 140 litres d’eau pour fabriquer un rouleau de papier toilette, selon le site de développement durable Treehugger.

Ensuite, il y a les emballages de papier hygiénique, qui sont souvent en plastique, et l’expédition et le transport nécessaires pour acheminer les rouleaux des fabricants aux magasins jusqu’aux salles de bains de manière continue.

Mais les accessoires de bidet doivent également être produits et distribués, note Myra Hird, professeure à l’école d’études environnementales de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, et auteur de Flux de déchets au Canada. Et beaucoup sont fabriqués à partir de plastiques, dérivés de combustibles fossiles, “qui contribuent de manière significative au changement climatique, aux déchets miniers et à d’autres impacts environnementaux négatifs”.

Et passer du papier toilette aux bidets ne signifie pas nécessairement réduire la consommation d’eau, a déclaré Hird. “La production de papier hygiénique nécessite des quantités importantes d’eau. … Alors, cependant, faites des toilettes.”

Bien qu’il soit rarement simple de comparer directement les impacts environnementaux, Kai Chan, professeur à l’Institut des ressources, de l’environnement et de la durabilité de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que, dans l’ensemble, les bidets sont “presque certainement” meilleurs pour l’environnement.

“Bien que le bidet utilise un peu plus d’eau à la source, c’est absolument négligeable par rapport à l’eau qui entrerait dans la fabrication du papier hygiénique”, a déclaré Chan, qui est également titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur le réensauvagement et la transformation socio-écologique. Chan a un accessoire de bidet dans sa maison à Vancouver et dit que cela a réduit de plus de moitié l’utilisation de papier hygiénique de sa famille. (De plus, note-t-il, c’est plus confortable que d’essuyer.)

Bien que cela ne fasse certainement pas de mal de prendre des mesures pour réduire la quantité de papier hygiénique ou d’eau que nous utilisons, Hird a déclaré qu’elle pensait que les préoccupations environnementales pourraient être mieux canalisées ailleurs – comme pousser les niveaux de gouvernement pour une transition rapide vers les énergies renouvelables.

Chan est d’accord, disant qu’en termes de notre empreinte écologique, les bidets sont une petite image.

“Il y a de très grandes choses sur lesquelles nous avons un certain contrôle, comme notre comportement de vol, comme notre comportement de conduite … ce sont des choses qui font de très grandes différences.”

— Nathalie Stechyson

Commentaires des lecteurs

Brenda Walker : “Comme c’est réconfortant de lire Rachel Sanders article sur la sécurité des membres du quartier pendant les vagues de chaleur cet été . Il est si facile de s’immerger dans ses propres difficultés et de résoudre des problèmes en ne s’occupant que de soi-même. C’est un aperçu de la générosité et de la prévenance des autres les uns envers les autres. Bravo et Merci pour le partage.”

Vue d’ensemble : les avantages écologiques des billets de train bon marché

Alors que les effets du changement climatique ont été évidents cet été, une plus grande attention a été accordée à la hausse du coût de la vie, qui fait également des ravages dans le monde entier. Selon de nouvelles recherches, au moins une stratégie de gestion de l’inflation a un effet environnemental positif : les transports publics super bon marché.

En Allemagne, le groupe de pression VDV a étudié l’expérience du pays avec un billet de transport en commun à faible coût, qui permettait de voyager dans tout le pays en bus, métro, tramway et train régional pour seulement neuf euros (ou 12 $ CAN) par mois. Le programme est entré en vigueur en juin et s’est terminé en août. Cela faisait partie d’une stratégie plus large visant à aider les citoyens à faire face à la hausse des prix de l’énergie et du carburant provoquée en grande partie par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Lorsqu’il a été abordé, de nombreux politiciens et commentateurs ont averti qu’il s’agirait d’une subvention coûteuse pour le gouvernement. Le jury n’est toujours pas sur ce point, mais selon VDV, trois mois avec le billet à neuf euros évité 1,6 million de tonnes d’émissions de CO2 , soit l’équivalent de l’alimentation d’environ 350 000 foyers pendant un an. Les économies de carbone proviennent en grande partie des navetteurs qui n’utilisent pas autant leur voiture.

L’Espagne a annoncé quelque chose de similaire en juillet car il a rendu une grande partie de son réseau de transports publics gratuit, dans le même souci de protéger les portefeuilles des gens tout en allégeant la pression sur la planète.

(Leonhard Simon/Getty Images)

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Le chef du climat pakistanais a appelé inondation là-bas “une grave catastrophe climatique” qui a submergé un tiers du pays et tué plus de 1 000 personnes.

Il n’y a pas eu d’ouragans assez puissants cet été pour mériter leur propre nom. C’est une rareté – et voici pourquoi .

Les Premières Nations et les scientifiques luttent contre la fonte du pergélisol au Yukon

(Université du Yukon)

Les Premières nations, les scientifiques et les experts en changement climatique expliquent comment le paysage du Yukon, façonné par le pergélisol, est en train de fondre et ce que cela signifie pour l’adaptation, l’utilisation des terres, l’industrie et la faune.

La question était le thème principal de la Conférence sur le pergélisol du nord du Yukon de la semaine dernière, une collaboration entre les gouvernements Tr’ondëk Hwëchin et Vuntut Gwitchin, la Première Nation des Na-Cho Nyak Dun et l’Association canadienne du pergélisol.

Le déplacement du pergélisol est particulièrement visible à Dawson City, a déclaré Jackie Olson, une citoyenne Tr’ondëk Hwëchin qui a vécu dans la communauté toute sa vie.

“Les bâtiments commencent à se tordre. Vous pouvez le voir dans les vieux bâtiments qui n’ont jamais été touchés … comment ils commencent à se pencher”, a-t-elle déclaré. “Donc, la preuve du pergélisol est là.”

Olson a déclaré que le partage de plus d’informations sur le changement climatique pousserait les décideurs à agir.

“En tant qu’individu, cela peut sembler une tâche impossible, mais si nous commençons tous à y penser… nous pouvons apporter cette information avec nous et en parler davantage… intellectuellement, afin que les personnes capables de faire le changement l’entendent. “

Olson a déclaré que le temps devient plus imprévisible, les incendies brûlent plus intensément, les glaciers changent et les animaux aussi.

“Je pense qu’il est très important que le message passe par cette Première Nation [and elders’] les voix comptent et elles ont énormément à apporter et elles doivent être entendues », a-t-elle déclaré. « Les jeunes y participent. Je dois juste dire : ‘N’abandonne pas. Ne perdez pas la foi, car nos ancêtres nous soutiennent et ils continueront à nous guider partout où nous irons.'”

Chris Burn, un expert du pergélisol et de la glace de sol de l’Université Carleton à Ottawa, a organisé cette conférence et a passé quatre décennies à étudier le pergélisol au Yukon.

Burn a déclaré que si les grandes conférences qui nécessitent de voler et de conduire provoquent leurs propres émissions, elles permettent aux scientifiques et aux Premières Nations d’établir des relations et d’approfondir leur compréhension des impacts directs de la fonte du pergélisol.

“Ce n’est pas quelque chose qui est généralement apprécié dans la formation de nombreux scientifiques occidentaux”, a déclaré Burn. Il y a environ 20 ans, il y avait peu de perturbations du pergélisol sur la route Dempster.

À l’extrémité nord du territoire traditionnel des Na-Cho Nyak Dun, il existe de « nombreuses » perturbations du pergélisol qui peuvent être observées à des kilomètres à la ronde.

“Des choses se produisent qui ne se sont pas produites depuis 14 000 ans”, a déclaré Burn, et bon nombre de ces changements présentent des risques pour les poissons et la faune.

La photo ci-dessus est une image aérienne du site d’un effondrement du pergélisol en 2021 qui a provoqué un glissement de terrain dans le fleuve Yukon près de Whitehorse.

Les Vuntut Gwitchin d’Old Crow sont aux premières loges du changement climatique, où le dégel du pergélisol provoque l’effondrement des terres dans la rivière. Le chef des Vuntut Gwitchin, Dana Tizya-Tramm, a déclaré que le dégel du pergélisol finira par affecter les poissons et la faune.

“Nous devons vraiment nous rassembler car les décisions que nous prenons maintenant sont exponentielles et résonneront, et ces décisions sont basées sur la qualité des conversations d’aujourd’hui.”

Bill Slater a travaillé dans le domaine de la gestion de l’eau au Yukon pendant 30 ans et en tant que consultant auprès des gouvernements autochtones sur les impacts des projets d’exploitation minière et de nettoyage des mines.

Il a déclaré que les conversations sur le changement climatique sont souvent centrées sur les émissions des véhicules ou la combustion de carburant, mais rarement sur le type d’émissions qui pourraient être créées en creusant une zone humide et en libérant du carbone qui a été stocké pendant des milliers d’années.

“Nous devons être plus complets … dans notre examen des implications des projets que nous réalisons et de la manière dont ils pourraient affecter le pergélisol” et les utilisations traditionnelles des terres, a-t-il déclaré.

— Avery Zingel

