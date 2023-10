Les Bidens assisteront au dîner national de la Human Rights Campaign – Twitchy

Comme vous le savez, des Américains ont été tués et pris en otage par le Hamas à Gaza, et le président a assisté à un barbecue puis a mis fin le lendemain avant midi. La Maison Blanche a annoncé que Joe Biden se rendrait à Philadelphie ce vendredi pour un discours sur la bidenomics. Il y a actuellement un vide absolu de leadership et notre propre Just Mindy avait raison dans son message VIP en disant que le silence de Biden devrait marquer la fin de sa campagne présidentielle.

Biden, ainsi que la première dame, le Dr Jill Biden, seront les invités d’honneur du dîner national de la Campagne pour les droits de l’homme plus tard ce mois-ci. En parlant de droits de l’homme, nous avons vérifié le calendrier du CDH pour tout message sur la situation en Israël, et le plus proche est de retweeter ceci :

Les pertes en vies humaines au Moyen-Orient sont déchirantes et les violations des droits humains sont épouvantables. (1) – Kelley Robinson (@KelleyJRobinson) 9 octobre 2023

C’est ça. Un retweet. Ils sont trop occupés à préparer la Journée nationale du coming-out, et on s’en fiche du moment.

En luttant contre la législation nationale anti-LGBTQ+, en appliquant les lois de non-discrimination et en signant la loi sur le respect du mariage, l’administration Biden-Harris a été une alliée fidèle. Nous sommes honorés d’accueillir la première famille à notre dîner national ! https://t.co/5XsobdhxvA – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 9 octobre 2023

Nous sommes incroyablement heureux et honorés d’accueillir le président Biden et la Première dame à notre dîner national. Président @Joe Biden et @DrBiden tous deux ont été un phare de leadership et de force au milieu d’une vague d’extrémisme et de haine anti-LGBTQ+ à travers le pays. pic.twitter.com/C1DU7FxCoG – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 9 octobre 2023

Excusez-nous, mais où est exactement cette poussée d’extrémisme anti-LGBTQ+ ? Y a-t-il un décompte des cadavres ? Peut-être que CNN pourrait mettre un petit compteur en bas de son écran.

S’il vous plaît, gardez-le dans la bande de Gaza – HazelHenryWalter (@henry_haze19692) 9 octobre 2023

J’ai hâte que vous trouviez d’autres moyens de baiser les lesbiennes et les gays. – Gay pas LGBTQ 🇺🇸 🏳️‍🌈 (@GNQ__) 9 octobre 2023

Vous avez quelque chose à dire sur les violations massives des droits humains qui ont eu lieu ce week-end dans l’Est ou votre club se limite-t-il à des dîners amusants et à cibler des politiques que vous n’aimez pas ? Question honnête. — Où est ton cap ? (@oùestvotrecape) 9 octobre 2023

Réponse honnête ? Ils sont plus préoccupés par Lauren Boebert et Chaya Raichik de Libs of TikTok :

Aux goûts d’une députée @laurenboebert et @ChayaRaichik10: HONTE à vous de colporter la haine et l’intolérance pour des clics et des arguments politiques bon marché. https://t.co/yWdQrtvoht – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 6 octobre 2023

Jusqu’à présent, la « Campagne pour les Droits de l’Homme » n’a rien à dire sur les femmes innocentes qui sont violées, assassinées, puis dont les corps sont promenés dans les rues. Aucun mot sur les enfants massacrés et pris en otages. Peut-être qu’ils sont trop occupés à être en colère contre moi pour avoir posté des tiktoks https://t.co/vyXaE9FwNH – Chaya Raichik (@ChayaRaichik10) 9 octobre 2023

Ils ne veulent pas mettre en colère leurs donateurs. – Ian Miles Cheong (@stillgray) 9 octobre 2023

La Campagne des Droits de l’Homme doit clarifier ses priorités. Concentrez-vous sur les atrocités réelles au lieu de vous laisser distraire par les TikToks. – Cygne (@BigPoppaSwan) 9 octobre 2023

Des moments comme celui-ci montrent clairement à quel point l’antisémitisme est répandu. – Randy Thornton (@randyethornton) 9 octobre 2023

Toutes les ONG marxistes doivent partir !!! –Washington (@ErhanMarin) 9 octobre 2023

Cela semble être plus important pour eux.https://t.co/MZqpZcSyLc – Craig Clifford (@Scooooobster) 9 octobre 2023

COMMENT OSEZ-VOUS PARTAGER LEURS POSTES DISPONIBLES AU PUBLIC ! C’EST DE LA VIOLENCE LITTERALE ! Pendant ce temps, la violence réelle n’est pas mentionnée. Là encore, c’est ce que j’attends de la part de HRC. Le danger est que des groupes comme eux ont l’oreille des entreprises américaines. — Vraiment, Asa ? (@vraimentasa) 9 octobre 2023

Ils ne se soucient que de la merde gay. -Nickamus (@Nickamus) 9 octobre 2023

Quelqu’un leur dit que l’un des Américains pris en otage par le Hamas était une femme trans… peut-être qu’ils pourront alors gérer un tweet.

