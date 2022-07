Les bibliothèques offrent diverses collections aux utilisateurs sans restriction ni jugement – ​​Shaw Local

Pour l’éditeur:

En tant que bibliothécaire à la retraite, je tiens à féliciter le conseil d’administration et le directeur Antony Deter pour la façon dont ils ont géré cette situation de livres difficiles à la bibliothèque publique de Dixon : ils ont suivi la politique, écouté l’opinion publique et fourni des réponses informatives.

La bibliothèque est soutenue par les contribuables de Dixon et les personnes à l’extérieur des limites de la ville qui choisissent d’acheter une carte. Une bibliothèque publique devrait avoir une collection équilibrée de documents pour répondre aux besoins d’une communauté diversifiée. Il offre aux clients la liberté et la confidentialité de consulter n’importe quel matériel sans restriction ni jugement.

Je n’ai pas lu les livres contestés, mais j’aimerais avoir la liberté de les consulter si je le souhaite. Il semble ironique que les Sauk Valley Freedom Fighters veuillent restreindre la liberté des autres.

Conformément à la politique de la bibliothèque, ces livres sont en cours de révision en raison des préoccupations du public concernant le contenu graphique. C’est une demande raisonnable.

Le plus gros problème est de savoir s’il faut supprimer ou limiter l’accès aux éléments avec lesquels quelqu’un n’est pas d’accord ou trouve offensant. Si tel était le cas, les livres de cuisine contenant des recettes de viande devraient-ils être supprimés parce qu’un groupe de végétaliens n’est pas d’accord ? Peut-être que les livres sur l’élevage d’animaux de ferme pour la nourriture devraient également être supprimés ? Et peut-être que les livres sur la chasse aux animaux pour se nourrir devraient également être supprimés ? Bien sûr que non! Ceci n’est qu’un exemple hypothétique de la “pente glissante”.

Au lieu de défier les livres, les gens pourraient se mettre au défi de lire sur d’autres opinions politiques, religions, nationalités ou modes de vie pour mieux comprendre les autres.

Lynn Roe

Dixon