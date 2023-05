Les bibliothèques du comté de Putnam annoncent le calendrier des activités de juin – Shaw Local

Le district des bibliothèques du comté de Putnam a annoncé son calendrier d’activités de juin pour tous les emplacements. Tous les emplacements seront fermés pour les vacances le lundi 19 juin.

District

Les bibliothèques du comté de Putnam demandent de l’aide pour concevoir son calendrier 2024. La date limite de soumission est le jeudi 31 août et les participants peuvent s’arrêter à n’importe quel endroit pour récupérer des pages à colorier pour adultes ou enfants.

Hennepin, 214 N. Fourth St.

L’événement Lire jusqu’à 10 est ouvert à toute personne qui lit 10 livres cet été. Les participants peuvent ramasser un signet spécial pour participer et l’apporter à chaque fois que vous visitez la bibliothèque. Ouvert à tous les âges.

Le travailleur de proximité du PCCC sera à la bibliothèque de 9 h 30 à 11 h 30 le jeudi 15 juin pour répondre aux questions et discuter des avantages et des services disponibles pour les personnes âgées. Aucun rendez-vous n’est nécessaire.

L’événement Cricut MakerSpace aura lieu du 5 au 9 juin. Les adultes astucieux sont invités à créer des drapeaux de jardin.

Les projets STEAM extérieurs auront lieu à 10 h les jeudis de juin. L’événement aura lieu au parc Walter Durley Boyle. Une nouvelle activité aura lieu chaque semaine, y compris des mangeoires à oiseaux en papier, un ingénieur en fromage STEM, des bombes fumigènes de trottoir, des tireurs de guimauve et plus encore.

La journée nationale de l’éclatement de la bombe sera célébrée le jeudi 29 juin. Les participants peuvent passer à la bibliothèque pour obtenir un éclatement gratuit de la bombe.

L’heure du conte Hennepin aura lieu à 11 h tous les mardis. L’événement mettra en vedette une histoire et une activité.

Granville, 214 rue S. McCoy

Les participants peuvent s’inscrire au programme de lecture d’été pour des incitatifs et des prix spéciaux à la fin de la saison. Les participants peuvent prendre un tableau de lecture pour enregistrer les progrès et réclamer un freeze pop pour 10 livres.

Un événement d’élimination des déchets électroniques aura lieu de 9 h à midi le samedi 10 juin. L’élimination des déchets électroniques de Varna comprend les ordinateurs, les téléphones portables et d’autres matériels électroniques. Les télévisions ne sont pas autorisées.

Le groupe de lecture pour jeunes adultes se réunira à 13 h le dimanche 11 juin. Ce groupe donnera aux élèves du secondaire l’occasion de discuter des livres qu’ils lisent et d’apprendre des autres sur les livres qu’ils lisent.

L’heure du conte d’été aura lieu de 10 h à 11 h les mercredis à Hopkins Park. L’heure du conte comprendra des autocollants, de la craie et des bulles. Les activités adaptées aux tout-petits et les frères et sœurs sont les bienvenus

Les arts et métiers seront de 13h à 14h les mercredis de juin. Les activités comprendront la peinture sur plâtre, la peinture sur roche, la peinture sur bulles et plus encore.

Les projets Steam se dérouleront de 10h30 à 11h30 les vendredis de juin. Les activités comprennent des bombes à graines, un cadran solaire, un habitat de pollinisateurs, une observation de papillons et plus encore.

Le groupe de discussion sur les livres se réunit à 13 h les deuxième et quatrième lundis de chaque mois. Aucun livre n’est assigné à lire. Groupe dirigé.

Putnam, 105 N. Centre St.

Les livres et le brunch seront les premiers samedis du mois. L’événement mettra en vedette de la nourriture, des livres et des amis.

Magnolia, 112 N. Chicago St.

Story Hour Craft aura lieu à 10 h le samedi 3 juin.

Simon (Bibliothécaire) Says aura lieu pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque le samedi 3 juin.

L’événement de fabrication de slime commencera à 15 h le mardi 6 juin.

L’événement Marbles kick the can débutera à 10 h le samedi 17 juin.

Le stand de limonade sera de 16h à 18h le samedi 20 juin

L’événement Bird Feeder aura lieu à 15 h le jeudi 22 juin. Cet événement est un programme du bureau d’extension de l’Université de l’Illinois.

Cuisiner pour un cœur en santé aura lieu le mardi 27 juin à 16 h. Susan Glassman du bureau de vulgarisation de l’Université de l’Illinois discutera de la façon de cuisiner pour un cœur en santé.

McNabb, 322, rue Main Ouest.

L’artisanat du drapeau à empreintes de main aura lieu pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque le mercredi 14 juin.

Le stand de limonade sera de 16h à 18h le mercredi 21 juin.

Standard, 128 First St.

Une présentation sur l’Exposition universelle de Chicago de 1893 aura lieu le mardi 13 juin à 12 h 30. La foire a marqué un tournant dans l’histoire de Chicago, apportant diverses cultures dans la région ainsi que l’architecture.