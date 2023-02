Les bibliothèques d’Okanagan lancent des cartes inspirées de Minecraft

La bibliothèque régionale d’Okanagan lance une nouvelle façon passionnante d’impliquer davantage les enfants dans la lecture au cours du mois de février.

À partir du 6 février, les enfants peuvent choisir parmi quatre personnages inspirés de Minecraft pour leur carte de bibliothèque. Chaque enfant qui reçoit une carte recevra également un tracker afin que les enfants puissent suivre leurs progrès tout au long du mois sur le nombre de livres qu’ils ont lus.

Ceux qui rendront le tracker à la fin du mois recevront un cadeau spécial.

Les cartes inspirées de Minecraft sont une façon amusante et interactive d’encourager les enfants à explorer le monde des livres et de la lecture.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette nouvelle initiative passionnante aux enfants de l’Okanagan », a déclaré Michal Utko, directeur du marketing et des communications à la bibliothèque. “Notre objectif est d’inspirer l’amour de la lecture chez les enfants et d’en faire une expérience amusante et engageante.”

@B0B0Assman

bowen.assman@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Okanagan