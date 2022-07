Les bibliothèques de Plano et Sandwich accueilleront le salon des auteurs locaux le 30 juillet – Shaw Local

Les bibliothèques publiques de Plano et Sandwich présenteront une foire aux auteurs locaux le 30 juillet. L’événement aura lieu à la bibliothèque de Plano, 15 W. North St. à Plano, de 10h30 à 15h00.

Quatorze auteurs locaux présenteront leur travail. Les participants auront l’occasion de rencontrer les auteurs et de participer à des lectures et à de courtes conférences. Des livres seront disponibles à la vente et des rafraîchissements seront servis.

Le programme des conférenciers de la journée comprend :

10 h 30 : Emily Assell, Yorkville, livres pour enfants.

10h50 : Elizabeth Wheeler, Newark, jeune adulte et poésie.

11h10 : Kevin Densmore, Plano, horreur et science-fiction.

11h30 : Carl Armstrong, Plano, science-fiction.

12h30 : Rania Zeithar, Plano, documentaire.

12h50 : LA Guettler, Newark, science-fiction.

13h10 : Georgann Prochaska, Hoffman Estates, mystère.

13h30 : Matthew Jones, Sandwich, documentaire.

13h50 : David Dean, Sandwich, non-fiction et livres pour enfants.

14h10 : Terry Weston, Plano, documentaire.

Parmi les auteurs présents mais absents du programme de conférences figurent Paul Block de Plano, horreur ; CL Gibson de Somonauk, horreur et thriller ; Bambi Harris de Sandwich, science-fiction et paranormal ; et Jeanne Valentine de Plano, histoire locale.

“Nous voulons inviter la communauté à cet événement pour soutenir et célébrer nos talentueux auteurs locaux”, a déclaré la directrice de la bibliothèque communautaire de Plano, Deanna Howard, dans un communiqué de presse annonçant l’événement.

Pour plus d’informations sur le Local Author Fair, appelez Howard au 630-552-2009.