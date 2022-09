Les bibliothèques de l’Okanagan aident les nouveaux résidents à s’installer – Kelowna Capital News

Les nouveaux résidents de l’Okanagan peuvent consulter un autre chapitre de leur communauté à la bibliothèque.

Library Champions est un projet de bénévolat en ligne de trois mois qui relie les nouveaux immigrants à la bibliothèque et à la communauté.

Ce projet a formé 1 800 nouveaux immigrants qui ont rejoint plus de 100 000 personnes dans tout le Lower Mainland au cours des 10 dernières années.

Maintenant en expansion dans toute la Colombie-Britannique, le Library Champions Project (LCP) collabore avec la Okanagan Regional Library (ORL) pour livrer un nouveau cycle à l’automne 2022.

LCP fait partie de l’initiative NewToBC qui vise à connecter les nouveaux immigrants avec les informations dont ils ont besoin pour s’établir en Colombie-Britannique. Ce projet, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et géré par la bibliothèque publique InterLINK, est ouvert aux résidents permanents du Canada qui sont intéressés à développer leurs compétences en anglais, en communication et en réseautage et veulent redonner à la communauté.

Les champions des bibliothèques découvriront la gamme de programmes, de services et de ressources disponibles dans les bibliothèques et les organismes communautaires de la région et partageront cette information avec d’autres nouveaux immigrants.

Les champions se font aussi de nouveaux amis et gagnent en confiance.

“J’ai tellement appris et je suis tellement reconnaissante de cette expérience. Cela m’a aidé à voir mes angles morts et à acquérir de nouvelles compétences. J’ai pu me familiariser avec tant de ressources. J’ai développé mon réseau et j’ai même ouvert des portes pour mon développement professionnel », a déclaré un ancien participant.

Une séance d’information pour les participants intéressés a lieu le mardi 13 septembre à 10 h via Zoom. Inscrivez-vous sur https://tinyurl.com/yc7zanny.

Pour en savoir plus sur le projet et accéder à d’autres ressources d’établissement, visitez newtobc.ca.

