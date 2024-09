Les bibliothèques d’Alaska ont promis un financement complet de l’État après l’annonce de coupes « drastiques »

7 septembre — Le ministère de l’Éducation de l’Alaska s’est engagé à financer entièrement les bibliothèques dans toute l’Alaska après avoir entendu l’indignation généralisée suscitée par une réduction surprise du financement de 73 % annoncée le mois dernier.

L’année dernière, 79 bibliothèques d’Alaska ont reçu chacune environ 7 000 dollars de subventions de l’État. En août, des dizaines de bibliothèques ont été choquées d’apprendre qu’elles ne recevraient que 1 829 dollars chacune cette année. Les bibliothécaires des zones rurales d’Alaska ont évoqué la nécessité de procéder à des coupes budgétaires drastiques. Certains ont même craint de fermer définitivement leurs portes.

Les législateurs de l’État ont entendu le tollé des bibliothécaires dans les semaines qui ont suivi et, mercredi, le ministère de l’Éducation de l’État a déclaré que le financement complet serait versé le mois prochain.

Mais après avoir été informés sans préavis de cette réduction, certains bibliothécaires restent sceptiques et méfiants. Les responsables de l’État n’ont pas encore répondu aux questions sur les raisons qui ont motivé cette décision, puis son retour en arrière.

Amy Phillips-Chan, directrice des bibliothèques, archives et musées de l’État d’Alaska, a annoncé la réduction du financement dans un courriel du 16 août adressé aux bibliothécaires. Le courriel commençait ainsi : « J’espère que tout va bien et que vous profitez de cette période spéciale de l’année remplie de baies mûres, de pêche au saumon et d’activités de rentrée scolaire. »

Phillips-Chan a ensuite déclaré qu’elle était « ravie de partager des nouvelles » sur les subventions accordées aux bibliothèques d’État cette année. Le courriel détaillait ensuite une réduction de près de 75 % du financement de l’État, sept semaines après le début de l’exercice.

« C’était très choquant de voir de quelle manière une réduction aussi drastique nous a été imposée », a déclaré Jessica Ieremia, ancienne présidente de l’Alaska Library Association et directrice de la bibliothèque de Sitka.

Dans une lettre envoyée vendredi, l’Association des bibliothèques d’Alaska a partagé les commentaires des bibliothécaires de tout l’État, affirmant qu’ils avaient été « pris au dépourvu ». Certains ont averti que les coupes budgétaires auraient entraîné une réduction des heures d’ouverture et une diminution du nombre de nouveaux livres sur les étagères. La bibliothèque de Ninilchik a déclaré qu’elle ne pourrait pas ouvrir cet hiver si les coupes budgétaires n’étaient pas annulées. La bibliothèque de Cooper Landing a exprimé des inquiétudes similaires. Kathy Morgan, une bibliothécaire de Tok, a déclaré dans une interview vendredi que le financement de l’État était essentiel.

« C’est une énorme différence », a-t-elle déclaré. « Nous sommes entièrement gérés par des bénévoles. »

Outre les livres, les livres électroniques et les livres audio, Morgan a déclaré que la bibliothèque était essentielle pour les résidents de Tok car « il y a beaucoup de foyers dans la communauté qui n’ont pas accès à Internet et ne peuvent pas l’obtenir ».

Les 7 000 $ de subventions annuelles de l’État nécessitent une contrepartie locale. Les heures de bénévolat ont été comptabilisées comme une contribution locale pour collecter ces fonds de l’État. Morgan a déclaré que la communauté a toujours contribué pour plus de 7 000 $ d’heures de bénévolat chaque année.

Cette année, Morgan a déclaré avoir acheté pour 400 $ de nouvelles chaises et dépensé 4 000 $ en nouveaux livres en supposant que la bibliothèque serait entièrement financée. Le budget annuel de la bibliothèque communautaire de Tok est d’environ 20 000 $, ce qui signifie qu’une perte de recettes d’environ 5 000 $ aurait laissé peu de place aux réductions, a-t-elle déclaré.

« Ici, les températures peuvent atteindre -50, -60, -70 degrés, et il faut chauffer les bâtiments », a déclaré Morgan. « C’est donc un point sur lequel nous ne pouvons pas faire d’économies. »

La bibliothèque pourrait probablement survivre un an sans financement complet, mais Tok n’a pas d’assiette fiscale ni de moyen de faire payer l’adhésion, a-t-elle déclaré. Solliciter des dons et vendre des livres d’occasion seraient les seuls moyens pour Tok de générer des revenus pour la bibliothèque, a-t-elle ajouté.

Les législateurs de l’État ont reçu des courriels et des appels indignés les avertissant des conséquences dévastatrices des coupes budgétaires prévues. Pour de nombreuses bibliothèques, les subventions représentent une grande partie de leur budget, ont déclaré les législateurs. KDLL, une station de radio publique de Kenai, a d’abord publié un article sur les coupes budgétaires des bibliothèques et décrit les impacts sur les communautés de la région.

« Il y a eu un certain tollé », a déclaré le représentant républicain de Soldotna, Justin Ruffridge, coprésident de la commission de l’éducation de la Chambre.

Selon Ruffridge, la réduction annoncée a été une surprise. L’année dernière, les subventions ont coûté à l’État 553 000 dollars. Cette année, l’État avait prévu de donner 150 000 dollars aux bibliothèques d’Alaska. La législature n’a pas approuvé une réduction du financement des subventions. Le gouverneur Mike Dunleavy n’a pas opposé son veto aux subventions, a déclaré Ruffridge.

« Nous nous sommes alors demandés ce qu’ils faisaient avec cet argent. Mais nous n’avons jamais eu d’explication », a déclaré le représentant Dan Ortiz, I-Ketchikan.

Le ministère de l’Éducation de l’Alaska n’a pas répondu vendredi à une demande de commentaires sur la manière dont les 403 000 $ supplémentaires de subventions aux bibliothèques allaient être utilisés.

Le 23 août, Phillips-Chan a envoyé un courriel aux bibliothécaires indiquant que les responsables de l’État cherchaient à « établir un financement dédié au programme de subventions ».

Dans les coulisses, les législateurs ont continué à entendre des voix indignées. Ils ont envoyé des lettres au ministère de l’Éducation pour obtenir des réponses.

Mardi, la commissaire à l’éducation Deena Bishop a déclaré aux législateurs que les responsables travaillaient « pour identifier un financement supplémentaire pour ce programme de subventions ».

Mercredi, Philips-Chan a envoyé un autre courriel aux bibliothécaires de l’Alaska indiquant que la totalité de la subvention de 7 000 $ pour chaque bibliothèque serait versée le 15 octobre.

Le président républicain du Sénat de Kodiak, Gary Stevens, a indiqué à Bishop dans une lettre jeudi qu’il « suivrait les progrès de cet effort » et qu’il soutenait le rétablissement du financement intégral. Il a déclaré que dans les communautés où l’accès à Internet est médiocre, les bibliothèques aident les étudiants à suivre des cours universitaires, les propriétaires d’entreprises à remplir des documents et les personnes âgées à accéder aux soins médicaux.

« De nombreuses bibliothèques rurales proposent également des cours qui soutiennent et enrichissent nos communautés locales, tels que les premiers secours/RCR, des forums éducatifs et civiques, ainsi que des activités artistiques et culturelles », a-t-il déclaré.

« Je suis soulagée », a déclaré Sarah Scambler, directrice de la bibliothèque de Wrangell.

Scambler a déclaré que la petite ville du sud-est de l’Alaska a reçu au moins 6 500 $ chaque année de l’État depuis 2012. Elle a déclaré que « c’était en quelque sorte acquis » que Wrangell recevrait un financement similaire cette année.

Ruffridge a déclaré qu’il avait fait pression sur Bishop pour que la totalité de la subvention lui soit versée. Il a déclaré qu’il avait été impressionné par la réponse de la commissaire et par ses efforts pour régler le problème.

Certains bibliothécaires restent toutefois méfiants. Ieremia, le directeur de la bibliothèque de Sitka, a déclaré que la communication du département était « très mauvaise » depuis l’annonce de la réduction du budget.

« Cela a vraiment créé une méfiance envers les dirigeants en raison de la manière dont les informations nous ont été transmises », a-t-elle déclaré.

A Tok, Morgan n’était pas non plus convaincue. Elle a déclaré que la lettre de Phillips-Chan de mercredi était « assez vague et ne disait pas d’où venait l’argent ».

Morgan ne se réjouissait pas encore du rétablissement du financement.

« Je suis un peu timide, une fois mordu, » dit-elle. « Je le croirai quand je le verrai. »