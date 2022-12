Les bibliothécaires rencontrent les jeunes lecteurs là où ils se trouvent: TikTok

La pandémie a anéanti des décennies de progrès dans les compétences en lecture des enfants. Alors, qu’est-ce qu’un bibliothécaire espère engager les enfants et les adolescents avec des livres et de la lecture à faire ?

Lorsqu’on leur a demandé si leurs bibliothèques étaient sur TikTok, environ la moitié de la salle a levé la main. Le message aux adolescents, a déclaré Day, est : “Entrez, il y a une place pour vous.”

Sur TikTok, les bibliothécaires revêtent des costumes, dansent sur des chansons virales, montrent de nouveaux livres et créent des liens avec leurs collègues. Et ce faisant, ils attirent les visiteurs et suscitent l’intérêt pour la lecture: Margo Moore, 28 ans, une bibliothécaire des services pour adolescents qui s’est rendue au symposium depuis Lawrence, Kan., A déclaré que l’intérêt pour les livres présentés dans les vidéos populaires de TikTok augmente souvent dans les jours et les semaines qui suivent.

Library TikTok est lié à BookTok, mais distinct de celui-ci, un coin de la plateforme où les lecteurs publient sur leurs livres préférés et qui est devenu une force dans les ventes de livres. Sur la bibliothèque TikTok, il y a des discussions sur les livres, mais les bibliothécaires publient également des informations sur les ressources et les événements, présentant les bibliothèques comme des lieux accueillants pour diverses communautés. Il n’y a pas de décompte officiel des comptes TikTok des bibliothèques et des bibliothécaires, mais Katie Elson Anderson, bibliothécaire de référence à l’Université Rutgers de Camden, a compilé une liste de 85 comptes – ce qui, selon elle, est probablement un sous-dénombrement.