Les bibliothécaires de l’Arkansas poursuivent en justice pour bloquer la loi de l’État qui les menace de prison

Une coalition de bibliothécaires, bibliothèques, mécènes, librairies et éditeurs poursuit des responsables dans l’État de l’Arkansas après l’adoption d’une loi d’État radicale qui pourrait menacer les bibliothécaires d’emprisonnement et de lourdes amendes pour les documents de leurs collections.

L’Arkansas fait partie des quatre États qui ont récemment promulgué des lois d’État qui facilitent la poursuite des bibliothèques, des bibliothécaires et des libraires pour un contenu explicite, alors que les législateurs républicains et les militants de droite ciblent le contenu LGBT + et les descriptions de l’identité de genre et de la sexualité dans une campagne nationale visant au matériel dans les salles de classe et sur les étagères.

La gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders a promulgué la loi 372 plus tôt cette année.

UN procès fédéral de plusieurs systèmes de bibliothèques publiques conteste la constitutionnalité de la loi, qui en fait un délit pour les enfants d’accéder à des documents considérés comme « nuisibles aux mineurs », une distinction trop large et qui menace les protections du premier amendement, affirment les plaignants.

La loi » prive les lecteurs de l’État de leur droit constitutionnel de recevoir des informations et menace les libraires et les bibliothécaires de l’État de sanctions extrêmes pour avoir rempli leur fonction principale – et essentielle – de mettre les livres à la disposition du public « , ont déclaré les plaignants dans un communiqué le 2 juin. .

« Cette loi obligera en fin de compte les librairies et les bibliothécaires à restreindre leurs offres aux ouvrages adaptés aux mineurs, ou à leur interdire d’entrer dans des institutions qui ont longtemps servi de lien entre la communauté et l’apprentissage », ont-ils ajouté.

Le procès fait également valoir que la loi de l’Arkansas viole la procédure régulière en permettant aux responsables locaux d’annuler les décisions des bibliothèques concernant les contestations de livres sans explication ni appel.

Les plaignants comprennent le consortium de bibliothèques publiques et de bibliothécaires, y compris la bibliothèque publique de Fayetteville, la bibliothèque publique Eureka Springs Carnegie, le système de bibliothèques central de l’Arkansas et l’association des bibliothèques de l’Arkansas. Deux librairies locales et plusieurs clients de bibliothèques et groupes de défense se sont également joints à la plainte.

Bien que la loi 327 n’entre en vigueur que le 1er août, elle semble déjà influencer les décisions des autorités locales.

Des livres sur les personnes LGBT + ainsi que sur les personnes handicapées, la religion et la puberté ont été déplacés des sections pour enfants des bibliothèques du comté de Crawford, dont l’avocat a fait valoir que la loi les obligeait à le faire, selon le procès.

« Je représente les 28 procureurs nommés dans ce procès, et j’ai hâte de défendre la constitutionnalité de la loi 372 », a déclaré le procureur général de l’Arkansas, Tim Griffin, dans un communiqué partagé avec L’indépendant.

Nate Coulter, directeur exécutif du Central Arkansas Library System, fait partie des plaignants dans un procès contre une récente loi de l’État qui pourrait imposer des sanctions pénales aux bibliothécaires. (PA)

Partout au pays, les enseignants et les employés des bibliothèques ont été plongés dans un environnement politique instable, confrontés au harcèlement en ligne et hors ligne tout en jonglant avec de nouveaux régimes et politiques réglementaires qui pourraient les exposer à des litiges coûteux.

Ces politiques sont parallèles à une vague sans précédent de législations nationales et étatiques ciblant les personnes LGBT+, en particulier les jeunes trans, et tentent de limiter les discussions honnêtes sur la race et le racisme dans les salles de classe et les lieux de travail.

Le mois dernier, le groupe d’expression libre PEN America et Penguin Random House, l’un des plus grands éditeurs au monde, ont intenté une action en justice fédérale similaire en Floride, où le système de bibliothèques d’un comté a été confronté à près de 200 défis de livres et à plus d’une douzaine de retraits de livres.

La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, est photographiée en train de signer un projet de loi sur l’éducation en mars 2023 (PA)

Il y a eu au moins 1 477 tentatives d’interdiction de 874 titres de livres individuels au cours de la première moitié de l’année scolaire 2022-2023, selon PEN Amérique. Les chiffres marquent un pic de près de 30% par rapport aux défis de livres par rapport à l’année précédente.

Plus de 100 projets de loi dans les législatures d’État d’au moins 31 États cette année ont menacé de réduire les budgets des bibliothèques, de mettre en œuvre des systèmes de notation des livres, de réglementer les types de livres et de documents dans leurs collections et de modifier les définitions de l’obscénité qui préviennent les protections du premier amendement, selon une base de données d’EveryLibrary.

Au moins 15 États ont envisagé une législation qui ouvrirait les bibliothèques et les bibliothécaires à des poursuites pénales.

Les gouverneurs de l’Indiana et du Montana ainsi que de l’Arkansas ont signé ces projets de loi. Les gouverneurs républicains de l’Idaho et du Dakota du Nord ont opposé leur veto à une législation similaire qui a été adoptée par les législatures contrôlées par le GOP.