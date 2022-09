Un peu plus de 100 jours après le début de son mandat à la tête de Chelsea et nous avons entendu beaucoup plus de Todd Boehly que de Roman Abramovich en près de deux décennies. Du point de vue d’un fan, cela n’a pas vraiment d’importance à long terme. Tant que le club est considéré comme bien géré et réussi, la plupart peuvent se passer de communication du propriétaire, c’est pourquoi Abramovich était aimé par la plupart des supporters de Chelsea tandis que les propriétaires silencieux de Manchester United, les Glazers, sont détestés par la plupart des fans de United.

Le problème avec Boehly, qui dirige le consortium d’investissement qui a acquis Chelsea pour environ 3 milliards de dollars cet été, c’est que le club ne va pas bien. À l’angoisse naturelle d’un nouveau propriétaire après 20 ans de stabilité et de succès, vous ajoutez le limogeage du manager Thomas Tuchel – surtout après l’investissement massif de l’été – et un début de campagne turgescent et naturellement, chaque mot sera scruté .

Ainsi, lorsque Boehly s’est assis mardi avec Anthony Scaramucci – oui, le même gars qui a été directeur des communications de la Maison Blanche pendant 10 jours entiers et qui a expliqué de façon célèbre la différence entre lui et Steve Bannon – pendant une conversation d’une demi-heure, le monde regardait.

Inévitablement, certains se concentreront sur les gaffes, les malaprops et les choses générales de Boehly qui frotteront les fans chevronnés dans le mauvais sens. Je m’en voudrais de ne pas les chroniquer bien que dans le schéma plus large des choses, ils soient loin d’être aussi pertinents que les principaux plats à emporter. Ce qui, pour moi, est simplement que le groupe de Boehly n’offre rien de nouveau.

Mais éliminons d’abord les faux pas, car c’est sans aucun doute ce que vous lisez dans les gros titres.

Boehly a déclaré que chaque club de Premier League recevait “plus de quelques centaines de millions” (il n’a pas précisé de livres ou de dollars) par an, ce qui n’est pas tout à fait vrai. La saison dernière, le plus gros revenu, Manchester City, a reçu 164 millions de livres sterling (190 millions de dollars) et le dernier club, Norwich City, 98,6 millions de livres sterling (113,8 millions de dollars).

Lorsqu’il a dressé une liste de joueurs qui sont passés par le système de jeunesse de Chelsea, il a inclus Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. En effet, ils ont été signés à 21 et 22 ans respectivement depuis Genk et Bâle. Alors qu’ils n’étaient pas particulièrement chers et étaient jeunes, tous deux étaient des internationaux (pour la Belgique et l’Égypte) qui avaient déjà joué au football en Ligue des champions.

Il a également réussi à massacrer le nom de l’académie de Barcelone – faisant en sorte que “La Masia” sonne comme “La Messie” – ce qui suggère qu’après un été à parler au Barça de Frenkie de Jong, Marcos Alonso et Pierre-Emerick Aubameyang, il n’a pas tout à fait compris comment les Catalans le prononcent, et personne autour de lui n’a la confiance nécessaire pour le corriger.

OK, enlevez vos rires sarcastiques de votre système. Il est vrai que la plupart des gens immergés dans le sport – qu’il s’agisse de fans, d’entraîneurs ou de dirigeants – ne feraient pas de telles erreurs, mais il n’est dans cet espace que depuis quelques mois, et franchement, cela n’a pas vraiment d’importance. La substance ne change pas si Salah est passé par l’académie de Cobham ou du Caire, et peu importe ce que Boehly appelle la jeunesse de Barcelone.

Boehly prend la chaleur dans les médias pour certaines des choses les plus stupides qu’il a dites lors d’une récente apparition à la conférence, mais sa visibilité et sa volonté de parler sont les bienvenues étant donné le chaos à Chelsea cette année. CARLOS JASSO/AFP via Getty Images

Quant à être plus de 100% sur ce que les clubs gagnent réellement grâce à la diffusion, attribuons-le à un malentendu, et d’ailleurs, peut-être qu’il est plus un gars à grande image. De plus, cela n’affecte pas son point plus large – et plus intéressant – que la relégation dans le football européen, qui le distingue des sports américains, empêche le “tanking”, la pratique des clubs qui n’ont rien à jouer pour jouer une série de matchs sans signification. Jeux. (Au cas où vous vous poseriez la question, il n’est pas allé jusqu’à suggérer que la promotion-relégation devrait peut-être être introduite dans le baseball, où il est copropriétaire des LA Dodgers.)

Selon moi, les plats à emporter les plus pertinents ont à voir avec son sens de ce que l’innovation et les meilleures pratiques signifient pour la Premier League et pour Chelsea.

Tout d’abord, lorsque vous commencez une phrase en disant que vous “espérez que la Premier League tirera une leçon du sport américain”, il y a peu de chances que rien de bon n’en sorte. L’implication, que ce soit ce qu’il voulait dire ou non, est que le sport américain est meilleur pour monétiser les expériences des fans, et le football européen a quelque chose à en tirer.

Considérant que depuis le début, la Premier League a été en partie calquée sur le sport américain – d’où pensez-vous qu’ils ont eu l’idée, en 1992, de donner aux joueurs des numéros individuels et d’avoir leurs noms au dos des maillots ? – et plus important encore, que les propriétaires américains en font partie depuis 15 ans (et ils sont souvent également propriétaires de franchises sportives américaines à succès), ce n’est pas très beau. Cela implique non seulement que vous voulez emprunter des aspects du sport américain (qui est un sujet délicat pour commencer), mais cela suggère également que ces choses ne sont pas venues à l’esprit de vos collègues propriétaires américains ou, en fait, d’autres propriétaires qui auraient pu assister à un match de baseball. ou un match de football de l’autre côté de l’étang.

La majorité des médias se sont concentrés sur sa première proposition, un match des étoiles de Premier League “Nord contre Sud”. Sans entrer dans les détails de la programmation, si les clubs peuvent obliger les joueurs à jouer — il n’y a pas de convention collective en Premier League — comment cela pourrait fonctionner avec les équipes des Midlands ou si quelqu’un apprécierait réellement ce genre de suggestion, ou ses variantes, n’est pas nouveau. Heck, en 1891, une équipe All-Star de joueurs de haut vol de la Ligue anglaise affrontait leurs collègues de la Ligue écossaise, une tradition qui s’est poursuivie jusqu’au milieu des années 1970.

Plus précisément, compte tenu de la façon dont les fans de sport américains ont réagi aux matchs des étoiles (la version de la NFL a vu l’audience diminuer depuis 2011, celle de la NBA était la plus basse depuis au moins 2007 et, au baseball – la timonerie de Boehly – l’audience était à un niveau record et un cinquième de ce qu’il était en 1980) peut-être que la leçon à tirer des sports américains est que les fans ne veulent pas cela. Pourquoi? Parce qu’ils aiment voir des jeux compétitifs, pas des exhibitions.

Son autre proposition – une éliminatoire de relégation – est en fait une bonne idée, si vous avez le bon format. (La plus grande préoccupation est l’équité, lorsqu’une équipe est bien en avance sur l’autre en termes de points.) Mais encore une fois, ce n’est pas quelque chose qu’ils doivent apprendre des sports américains. Les éliminatoires de relégation existent dans d’autres ligues européennes (comme la Bundesliga allemande) depuis un certain temps, dans différentes divisions et avec différents formats.

Son admiration pour le “modèle multi-clubs” (comme le groupe Red Bull ou City Football Group) comme moyen de partager le savoir-faire, de développer les stars de l’Académie et, comme il le dit, de “construire l’empreinte”, était intéressante cependant. évidemment rien de nouveau. De David Blitzer à Bob Platek, en passant par les gens de RedBird et du groupe 777, une foule d’autres investisseurs (principalement américains) le font. C’est essentiellement une vision du système agricole du baseball.

C’est le genre d’idée qui a beaucoup de sens sur le papier, mais dans quelle mesure cela aide le “club parent” reste à voir. City Football Group existe depuis 2013, mais vous pouvez compter d’une part sur le nombre d’anciens partenaires juniors qui se sont déjà adaptés à Manchester City en Premier League, sans parler d’avoir eu beaucoup d’impact.

L’impression est que faire fonctionner une telle configuration, compte tenu des différences culturelles et des préjugés locaux dans le jeu, est en fait très difficile. Ce qui, soit dit en passant, peut expliquer pourquoi les instances dirigeantes telles que l’UEFA et la FIFA ne l’ont pas sérieusement réprimé ou pourquoi d’autres grands clubs européens (autres que City) ne l’ont pas poursuivi : en fin de compte, il n’est pas clair que cela donne vous un avantage.

Boehly a également parlé de traiter les jeunes d’un club comme des “produits de l’académie” plutôt que comme des “joueurs de l’académie”. Encore une fois, certains trouveront cela un peu déshumanisant et légèrement effrayant – nous parlons ici de monétiser les adolescents, pas les pros seniors – mais donnez-lui le bénéfice du doute ici. Le point le plus saillant est que quiconque a suivi Chelsea au cours de la dernière décennie saura que le club l’a déjà fait et, dans certains cas, a été critiqué pour cela : de Marc Guehi à Nathan Ake, de Patrick Bamford à Fikayo Tomori. , et même Tammy Abraham et Ola Aina, Chelsea ont récolté quelque 175 millions de livres sterling depuis 2015 en frais pour les joueurs partants développés dans le système de Chelsea.

Interrogé sur la Super League européenne, il a déclaré que ce n’était pas quelque chose que Chelsea poursuivait puisque la Ligue des champions avait déjà “de nombreuses composantes”. Lorsque Scaramucci l’a pressé pour savoir s’il s’agissait d’un “non dur”, Boehly a déclaré: “Je ne donne jamais de non dur. J’aime garder mes options ouvertes.” Certains le lui reprocheront, mais je n’ai aucun problème avec ça. Il vaut mieux que Boehly soit honnête : il ne peut pas prédire l’avenir, et il peut arriver un moment où le sentiment des fans change.

Il n’y avait pas grand-chose de visionnaire ou de révolutionnaire dans son discours, mais ce n’était pas nécessaire. Le simple fait qu’il parle est important, peu importe ses erreurs et ses idées douteuses, que ce soit parce qu’elles sont loufoques ou simplement parce qu’elles ne sont pas nouvelles (même s’il peut penser qu’elles le sont).

Boehly semble déjà avoir saisi deux des choses les plus importantes que les propriétaires de clubs ignorent trop souvent. (Oui, je vous regarde, Glazers). La première est que c’est bien de garder le silence si tout va bien, mais vous devez envoyer un message en période de troubles, et ce message doit être authentique. Boehly m’est apparu authentique.

L’autre réside dans quelque chose que Boehly lui-même a dit : “En fin de compte, vous devez fournir un produit que les gens veulent et apprécient.” Cela semble évident et il lui faudra peut-être un certain temps pour trouver la meilleure façon de le faire, mais c’est la norme minimale pour être un bon propriétaire, et tout le monde ne la satisfait pas.