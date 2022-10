Les BET Hip Hop Awards offrent d’énormes victoires à Kendrick et Drake.

Les BET Hip-Hop Awards 2022 ont été diffusés mardi et cette année, ils l’ont ramené à The A.

Les prix organisés par Fat Joe ont eu lieu au Cobb Energy Center et ont fait ressortir les noms les plus en vogue du hip-hop.

Le spectacle a présenté un hommage all-star à l’emblématique LOUD Records et son fondateur pionnier Steve Rifkind et BET ont monté le spectacle avec une programmation légendaire comprenant Lil ‘Flip, Dead Prez, Mobb Deep avec Lil’ Kim, MOP, Remy Ma et Fat Joe, Three 6 Mafia et Wu-Tang Clan.

Parmi les autres artistes qui sont montés sur scène, citons Fivio Foreign, Joey Bada$$, Kodak Black et le favori des fans GloRilla.

“Big Glo” a ensuite remporté le prix convoité du meilleur artiste hip-hop révolutionnaire et le rappeur de Memphis a retenu ses larmes en acceptant son trophée.

Les plus grands gagnants de la soirée étaient Kendrick Lamar et Drake.

Kendrick Lamar a dominé la soirée avec 6 victoires, dont Artiste de l’année, Parolier de l’année, Meilleur interprète live et Album de l’année pour M. Morale et les grands pas. Il a partagé deux victoires supplémentaires, dont la meilleure vidéo hip-hop pour “Family Ties” avec Baby Keem et le réalisateur vidéo de l’année avec Dave Free.

Drake a remporté trois victoires, dont la meilleure collaboration pour “Wait For U” avec Future et Tems, puis s’est lié pour le Sweet 16 : Best Featured Verse avec des contributions sur “Wait For U” et “Churchill Downs” de Jack Harlow.

La Diamond Princess Trina a reçu le prix “I Am Hip Hop” et a réfléchi sur sa carrière de rap de plus de 20 ans.

Le #BETHipHop ‘Best Hip Hop Platform’ Award fait sensation en ligne

Alors que l’émission était diffusée, pas mal de controverse a éclaté sur Twitter lorsque Yung Miami “Caresha s’il vous plaît« podcast à égalité avec celui de NORE »Champions de la boisson” pour la meilleure plateforme hip-hop. Depuis “Caresha s’il vous plaît “ n’a diffusé que 6 épisodes, les téléspectateurs se sont sentis comme Champions de la boisson aurait dû gagner tout seul.

Plusieurs personnes ont également laissé entendre que la relation de Caresha avec le méga magnat Diddy pourrait avoir quelque chose à voir avec sa victoire.

Ni Nore ni Caresha ne se sont plaints de la cravate, en fait, Nore qui a juré de ne jamais assister à une autre remise de prix après avoir perdu contre Silk The Shocker il y a des années était tout sourire lors de son discours d’acceptation réconfortant.

Yung Miami s’est également rendu sur Twitter avec un message.

Hip Hop Awards Cyphers a présenté de nouveaux talents

Cette année, les Infamous Bet Hip Hop Awards Cyphers comprenaient Baby Tate, Big Boss Vette, Deetranada, Guapdad 4000, Jayson Cash, Ray Vaughn, Reuben Vincent, Sa-Roc, Sauce Walka et Topaz Jones, suivis d’un chiffre numérique exclusif mettant en vedette la hausse met en vedette Armani Caesar, Kentheman, Nana, Navelle Hice, OT The Real et Yung Pooda.

Consultez la liste complète des gagnants des BET Hip-Hop Awards ci-dessous:

ALBUM HIP HOP DE L’ANNÉE

KENDRICK LAMAR – MR. LE MORAL ET LES GRANDS STEPPERS

CHANSON DE L’ANNÉE

LATTO – GRANDE ÉNERGIE

ARTISTE HIP HOP DE L’ANNÉE

KENDRICK LAMAR

MEILLEURE VIDÉO HIP HOP

KENDRICK LAMAR & BABY KEEM – LIENS FAMILIAUX

MEILLEUR ARTISTE HIP HOP RÉVOLUTIONNAIRE

GLO RILLA

MEILLEURE COLLABORATION

FUTUR FEAT. DRAKE & TEMS – ATTENDS-TOI

MEILLEUR DUO OU GROUPE

GANG DE LA TERRE

MEILLEUR INTERPRÈTE EN DIRECT

KENDRICK LAMAR

PAROLERISTE DE L’ANNÉE

KENDRICK LAMAR

MEILLEUR FLUX INTERNATIONAL

BENJAMIN EPPS (FRANCE)

RÉALISATEUR VIDÉO DE L’ANNÉE

KENDRICK LAMAR & DAVE GRATUIT

DJ DE L’ANNÉE

DRAME DJ

PRODUCTEUR DE L’ANNÉE

HITMAKA

HUSTLER DE L’ANNÉE

50 CENTIMES

MEILLEURE PLATEFORME HIP HOP

CARESHA PLEASE & DRINK CHAMPS (TIE)

SWEET 16: MEILLEUR VERSET EN VEDETTE

DRAKE – WAIT FOR U (FUTUR FEAT. DRAKE & TEMS) & CHURCHILL DOWNS (JACK HARLOW FEAT. DRAKE) (TIE)

PISTE D’IMPACT

LIZZO – À PROPOS DU TEMPS DAMN