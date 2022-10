Les besoins augmentent pour les sans-abri de Kelowna à l’approche de l’hiver – Kelowna Capital News

L’hiver approche, et encore une fois, la Kelowna Gospel Mission a besoin de dons pour aider les gens à lutter contre le froid.

« Répondre aux besoins de base est l’une des premières étapes pour sortir les gens de l’itinérance », déclare Carmen Rempel, directrice exécutive de Gospel Mission. L’un de ces besoins fondamentaux est la chaleur et un abri, et c’est là que les dons entrent en jeu.

Chaque année, les personnes en situation d’itinérance ont besoin de nouveaux vêtements d’hiver comme des gants, des chaussettes, des manteaux et des bottes. La Mission Gospel collecte et administre ces dons aux personnes dans le besoin, ainsi que des articles d’hygiène et des repas chauds frais cuisinés trois fois par jour.

Cassie, une résidente de l’un des campements de Kelowna, a également mentionné un désir de couvertures épaisses et douillettes. Sa tente était pleine de couches de sacs de couchage et de couvertures pour essayer de se réchauffer, et elle dit que les autres résidents n’en ont pas autant qu’elle.

Les dons sont acceptés au magasin d’aubaines Gospel Mission ou au refuge Leon Ave.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Logements pour sans-abri de la ville de Kelowna