Les Bermudes, le plus ancien territoire britannique d’outre-mer, regardent les funérailles de la reine

HAMILTON, Bermudes – La Bermuda Musical and Dramatic Society a projeté des mariages royaux. Le théâtre communautaire ici dans la capitale du plus ancien territoire d’outre-mer de Grande-Bretagne a célébré les jubilés de la reine Elizabeth II, y compris son jubilé de platine en juin, marquant ses 70 ans sur le trône.

Et donc lundi, environ deux douzaines de ses membres se sont réunis avant le lever du soleil sur des sandwichs au bacon et des mimosas, autour d’un bar du Daylesford Theatre équipé de drapeaux Union Jack, pour porter un toast “To Her Majesty” à l’occasion plus sombre de ses funérailles.