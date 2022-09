Les Bermudes et le Canada se préparent à l’ouragan Fiona alors que Porto Rico se débat – Kelowna Capital News

Les Bermudes et les provinces atlantiques du Canada se préparaient à une explosion de l’ouragan Fiona alors même que les autorités portoricaines luttaient jeudi pour ouvrir des routes aux personnes bloquées et sans électricité par le coup dévastateur de la tempête.

On s’attendait à ce que la tempête soit toujours de force de catégorie 4 lorsqu’elle passe près des Bermudes pendant la nuit, et ses bandes extérieures atteignaient déjà le territoire britannique en début d’après-midi.

Il est susceptible d’être encore dangereusement puissant lorsqu’il atteindra les provinces atlantiques du Canada, probablement tard vendredi, sous la forme d’un cyclone post-tropical.

«Ce sera une très grosse tempête lorsqu’elle touchera terre», a déclaré Bob Robichaud, météorologue de préparation aux avertissements pour le Centre canadien des ouragans. “Cela va couvrir une zone assez large.”

Pendant ce temps, des centaines de personnes à Porto Rico sont restées coupées par la route quatre jours après que l’ouragan a déferlé sur le territoire américain, et la frustration montait pour des personnes comme Nancy Galarza, qui a tenté de demander l’aide des équipes de travail qu’elle a repérées au loin.

“Tout le monde va là-bas”, a-t-elle dit en montrant où des équipages au pied de la montagne aidaient d’autres également coupés par la tempête. « Personne ne vient ici pour nous voir. Je suis inquiet pour toutes les personnes âgées de cette communauté.

Au moins cinq glissements de terrain couvrent la route étroite menant à sa communauté dans les montagnes escarpées autour de la ville septentrionale de Caguas. La seule façon d’atteindre la colonie est de grimper sur d’épaisses collines de boue, de roches et de débris laissées par Fiona, dont les eaux de crue ont secoué les fondations des maisons voisines avec une force semblable à un tremblement de terre.

“Les rochers ressemblaient à du tonnerre”, se souvient Vanessa Flores, une concierge d’école de 47 ans. « Je n’ai jamais entendu ça de ma vie. C’était horrible.”

Les autorités ont travaillé avec des groupes religieux, des organisations à but non lucratif et d’autres pour apporter de la nourriture, de l’eau et des médicaments aux personnes dans le besoin, mais elles sont sous pression pour dégager un chemin pour les véhicules.

Au moins une femme âgée qui dépend de l’oxygène a été évacuée jeudi par des responsables de la ville qui travaillaient sous une pluie battante pour dégager des chemins vers la communauté de San Salvador.

Ramiro Figueroa, 63 ans, a déclaré que son père alité, âgé de 97 ans, avait refusé de quitter leur domicile malgré l’insistance des équipes de secours. La route vers leurs maisons est bloquée par la boue, les rochers, les arbres et le pick-up de sa sœur, qui a été emporté par la colline pendant la tempête.

Les troupes de la Garde nationale et d’autres ont apporté de l’eau, des céréales, des pêches en conserve et deux bouteilles de jus de pomme.

“Cela m’a énormément aidé”, a déclaré Figueroa en parcourant le paysage dévasté, où une rivière avait changé de cours et déchiré la communauté.

Au moins huit des 11 communautés de Caguas sont complètement isolées, a déclaré Luis González, inspecteur municipal du relèvement et de la reconstruction.

C’est l’une des six municipalités au moins de Porto Rico qui signalent que les équipages n’ont pas encore atteint certaines zones, où les gens dépendent souvent de l’aide des voisins, comme ils l’ont fait après l’ouragan Maria, une tempête de catégorie 4 qui a frappé l’île et tué près de 3 000 personnes. personnes à sa suite.

Miguel Veguilla a déclaré qu’à la suite de l’ouragan Maria, lui et d’autres habitants de sa colonie ont utilisé des pioches et des pelles pour nettoyer les débris. Mais Fiona était différente, déclenchant d’énormes glissements de terrain.

“Je ne peux pas jeter ces pierres par-dessus mon épaule”, a-t-il déclaré.

Comme des centaines de milliers d’autres, Veguilla n’a ni eau ni électricité, mais dit qu’il y a une source d’eau naturelle à proximité.

Danciel Rivera, 31 ans, est arrivé dans la campagne de Caguas avec un groupe religieux et a tenté d’apporter un peu de joie en s’habillant en clown.

“C’est très important dans ces moments-là”, a-t-il déclaré, notant que les gens se débattent encore après Maria. “Beaucoup de PTSD ont fait leur apparition ces jours-ci.”

Ses énormes chaussures de clown s’écrasaient dans la boue alors qu’il saluait les gens, dont les visages s’illuminaient lorsqu’ils lui souriaient.

Fiona a provoqué une panne d’électricité dans toute l’île et quelque 62% des 1,47 million de clients sont restés sans électricité jeudi. Un tiers des clients, soit plus de 400 000, n’avaient pas encore de service d’eau.

Le directeur exécutif de l’Autorité de l’énergie électrique de Porto Rico, Josué Colón, a déclaré lors d’une conférence de presse que les zones moins touchées par Fiona devraient être alimentées d’ici vendredi matin. Mais les responsables ont refusé de dire quand le courant serait rétabli dans les endroits les plus durement touchés.

“Notre prochaine étape consiste maintenant à nous concentrer sur la charge critique” – le service aux hôpitaux et autres infrastructures clés – a déclaré Daniel Hernández, directeur des énergies renouvelables pour Luma Energy, qui distribue l’électricité à Porto Rico.

L’Agence fédérale américaine de gestion des urgences a envoyé des centaines de personnes supplémentaires pour aider et le gouvernement fédéral a approuvé une déclaration de catastrophe majeure et annoncé une urgence de santé publique.

Ni les autorités locales ni les autorités fédérales n’avaient fourni d’estimation globale des dommages causés par la tempête, qui a laissé tomber jusqu’à 30 pouces de pluie dans certaines régions.

Le centre américain a déclaré que Fiona avait des vents maximums soutenus de 130 mph (215 km/h) jeudi. Il était centré à environ 345 miles (550 kilomètres) au sud-ouest des Bermudes, se dirigeant vers le nord-nord-est à 16 mph (26 km/h).

Les vents de force ouragan se sont étendus jusqu’à 70 miles (110 kilomètres) du centre et les vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 205 miles (335 kilomètres).

Le premier ministre des Bermudes, David Burt, a envoyé un tweet exhortant les résidents à « prendre soin de vous et de votre famille. N’oubliez pas de vérifier et de surveiller vos aînés, votre famille et vos voisins. Être prudent.”

Le Centre canadien des ouragans a émis une veille d’ouragan pour la Nouvelle-Écosse de Hubbards à Brule, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Île-de-la-Madeleine et la côte de Terre-Neuve de Parson’s Pond à Port-Aux-Basques.

Les responsables canadiens ont déclaré qu’ils se préparaient à la possibilité d’inondations, de ravinements, d’ondes de tempête et de pannes de courant.

Jason Mew, directeur du Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, a encouragé les résidents à faire le plein de carburant, à tailler les branches d’arbres faibles et à surveiller leurs voisins.

Les ouragans au Canada sont assez rares, en partie parce qu’une fois que les tempêtes atteignent les eaux canadiennes plus froides, elles perdent leur principale source d’énergie.

Jusqu’à présent, la tempête a été responsable d’au moins cinq morts – deux à Porto Rico, deux en République dominicaine et un dans le département français d’outre-mer de la Guadeloupe.

Fiona a également frappé les îles Turques et Caïques mardi, mais les autorités ont signalé des dégâts relativement légers et aucun décès.

—Dánica Coto, Associated Press

ouraganTemps violent