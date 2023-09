Les Bermudes auditent une cyberattaque « très sophistiquée » contre le gouvernement

Le Premier ministre des Bermudes a déclaré jeudi que le gouvernement rétablissait lentement ses opérations après avoir été frappé par une cyberattaque « très sophistiquée » il y a une semaine.

Un audit médico-légal approfondi est en cours pour déterminer comment l’attaque s’est produite, et jusqu’à présent, les experts n’ont découvert aucune preuve que des données sensibles ont été volées, a déclaré le premier ministre David Burt.

Il a refusé de dire s’il s’agissait d’une attaque de ransomware.

L’OURAGAN FRANKLIN, UNE TEMPÊTE DE CATÉGORIE 2, APPROCHE LES BERMUDES

« Cela reste un sujet très sensible », a-t-il déclaré.

Certaines fonctionnalités de messagerie sont de retour, a déclaré Burt, ajoutant qu’il s’attend à ce que le standard gouvernemental soit entièrement fonctionnel d’ici lundi.

UNE CYBERATTAQUE MASSIVE FRAPPE DES MILLIONS : ÊTES-VOUS À RISQUE ?

Cependant, des services tels que le système de paie du gouvernement ne fonctionnent toujours pas correctement.

« Cela a été un défi », a-t-il déclaré à propos des efforts visant à rétablir les opérations gouvernementales affectées par l’attaque survenue tard dans la nuit du 20 septembre.

Burt a noté que même si tous les systèmes n’étaient pas affectés, le gouvernement avait tout mis hors ligne par mesure de précaution.

Il a déclaré que le gouvernement était en train de construire un nouveau réseau avec l’aide d’experts étrangers qui, selon lui, sera plus solide et plus sécurisé.