Les Bengals tiennent bon pour battre les Ravens derrière un retour d’échappé historique

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Juste au moment où il semblait que le remplaçant QB Tyler Huntley donnerait aux Ravens une avance improbable sur les Bengals au quatrième quart, les choses sont allées dans la direction opposée.

Huntley a tendu le ballon vers la ligne de but sur le troisième et le but de la ligne de 1 mètre, mais le secondeur des Bengals Logan Wilson a fait sauter le ballon et l’ailier défensif Sam Hubbard a attrapé le échappé en l’air. Hubbard a ensuite parcouru 98 verges pour un touché, le jeu décisif dans la victoire 24-17 des Bengals pour éliminer les Ravens dimanche soir.

Les Bengals, champions en titre de l’AFC, voyagent maintenant pour affronter les Bills le week-end prochain, lors d’un match revanche du match de la semaine 17 qui a été suspendu au premier quart après que la sécurité de Buffalo Damar Hamlin s’est effondrée sur le terrain. Hamlin a eu besoin de RCR sur le terrain après avoir fait un arrêt cardiaque, mais s’est depuis rétabli et a été libéré de l’hôpital.

Jusqu’à cet échappé, Baltimore semblait pouvoir réussir la surprise malgré l’absence du quart-arrière Lamar Jackson, qui a raté un sixième match consécutif en raison d’une blessure au genou. Huntley avait lancé deux touchés – égalant son total de la saison en quatre départs – et était en position de prendre la tête avec 12 minutes à jouer dans le match.

Cincinnati, la troisième tête de série de l’AFC, a surmonté des problèmes persistants sur la ligne offensive, perdant un troisième partant sur blessure lorsque le plaqueur gauche Jonah Williams est parti avec une blessure au genou. Les Bengals étaient déjà sans le garde droit Alex Cappa et le plaqueur droit La’el Collins, ce qui rend plus difficile la protection de Burrow et lui donne le temps de trouver des receveurs sur le terrain.

La défense de Baltimore avait fait un autre arrêt au quatrième quart pour forcer un botté de dégagement des Bengals à sept minutes de la fin, et Huntley a lancé une passe de 29 verges à l’ailier rapproché Mark Andrews, mais la conduite n’est pas allée plus loin que le milieu de terrain. Compte tenu d’un tir de plus avec 3:14 à jouer, les Ravens sont entrés dans le territoire de Cincinnati, Huntley convertissant un quatrième et un contre les 33 des Bengals à l’intérieur de l’avertissement de deux minutes.

Les Ravens sont arrivés au Cincinnati 17 alors qu’ils cherchaient un touché égalisateur, mais une pénalité de maintien les a soutenus avec 22 secondes à jouer. Une dernière passe sur le quatrième et le 20 des 27 est restée incomplète dans la zone des buts pour assurer la victoire des Bengals.

Les deux équipes avaient échangé des touchés au troisième quart, Burrow marquant sur un gardien de 1 mètre et réussissant une conversion de deux points au receveur Tee Higgins pour une avance de 17-10. Baltimore a répondu avec une passe de touché de 41 verges de Huntley au receveur Demarcus Robinson pour égaliser le match à 17-17.

Les Ravens menaient 10-9 à la mi-temps, leur défense maintenant l’offensive de Cincinnati à seulement 127 verges pour garder le match serré. Les Bengals avaient pris une avance de 9-0, convertissant une interception de Huntley en un touché de Burrow contre Ja’Marr Chase lors du jeu d’ouverture du deuxième quart.

À partir de là, Baltimore a pris les commandes, Huntley menant les Ravens sur un parcours de 17 jeux et 75 verges, couronné par un troisième touché et un but où Huntley a lancé au porteur de ballon JK Dobbins, qui s’est étiré et a étendu le ballon à travers le ligne de but pour le score.

La sécurité recrue des Ravens, Kyle Hamilton, a forcé un échappé de l’ailier rapproché des Bengals Hayden Hurst lors du prochain entraînement, et Baltimore avait un premier et un but à la ligne des 3 verges, mais n’a pas pu convertir l’opportunité. Le panier de 22 verges de Justin Tucker a donné aux Ravens une avance de 10-9 à la mi-temps.

Baltimore a disputé un sixième match consécutif sans le quart partant Lamar Jackson, qui a été écarté par une blessure au genou. Les Ravens étaient allés 2-3 sans lui pour terminer la saison, et Jackson n’aurait pas voyagé avec l’équipe pour le match de dimanche, soulevant des questions quant à l’état des choses sur une éventuelle prolongation de contrat.

Jackson, un ancien MVP de la NFL, a joué la saison dernière sur une option de cinquième année, gagnant 23 millions de dollars, et il est peu probable que les Ravens lui permettent simplement de devenir agent libre en mars. L’équipe pourrait utiliser l’étiquette de franchise sur lui pour lui payer 32 millions de dollars en 2023, sachant qu’une prolongation à long terme devrait dépasser 40 millions de dollars par an, Jackson insistant pour que la plupart sinon la totalité de l’accord soit garanti.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

