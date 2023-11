Les Bengals rugissent devant les Bills lors du « Sunday Night Football » : comment Joe Burrow a guidé Cincinnati vers une quatrième victoire consécutive

Par Paul Dehner, Joe Buscaglia et Tim Graham

Les Bengals de Cincinnati ont battu les Buffalo Bills, rivaux de l’AFC, 24-18 dans « Sunday Night Football ». Voici ce que vous devez savoir :

Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow a ouvert le score avec une passe de touché de 7 verges à Irv Smith Jr. lors du premier entraînement du match. Burrow a réussi 31 passes sur 44 pour 348 verges et deux touchés.

Le quart-arrière des Bills Josh Allen a réussi 26 passes sur 38 pour 258 verges, un touché et une interception. La défense des Bengals avait deux points à retenir.

Le secondeur des Bills Terrel Bernard a quitté le match au deuxième quart avec une commotion cérébrale et n’est pas revenu. Au quatrième quart, la sécurité des Bills Micah Hyde a quitté le match avec un dard.

Les Bengals s’améliorent à 5-3 cette saison tandis que les Bills tombent à 5-4.

Les Bengals utilisent des bouts serrés

Les Bengals ont passé les trois dernières semaines à alimenter Ja’Marr Chase avec trois des quatre taux d’utilisation les plus élevés de sa carrière. Dimanche, ils se sont intentionnellement dirigés vers la position oubliée et critiquée du roster, les bouts serrés. Cincinnati est entré dans le match avec 20 réceptions pour 132 verges et aucun touché parmi les quatre bouts serrés de la liste.

Contre les Bills, ils ont contribué 10 réceptions pour 102 verges et deux touchés. S’il est possible de mélanger la production réelle de cette position à la liste déjà longue de menaces pour Burrow, les possibilités de cette attaque prendront pleinement forme. — Paul Dehner Jr., les Bengals battent l’écrivain

Cincinnati continue de démarrer vite

Les départs rapides continuent d’alimenter le succès des Bengals. Cette équipe sait comment elle gagne le match. Aucune équipe n’a mieux clôturé les matchs au cours des trois dernières années. Les Bengals ont choisi de prendre le ballon après avoir remporté le tirage au sort et ont réussi des touchés consécutifs. Au cours des quatre derniers matchs, les deux premiers entraînements ont marqué sept touchés et un panier. C’est la première fois depuis 2012 que les Bengals marquent un touché lors de leur premier match en quatre matchs consécutifs.

Merci à Zac Taylor et à l’équipe offensive d’avoir fait un excellent travail en scénarisant les premières pièces. Ensuite, la défense des Bengals a également suivi le scénario avec un autre arrêt en zone rouge et un turnover pour limiter les dégâts. Jouer de l’avant fait toute la différence. — Dehner

Les Bengals invaincus avec Burrow en pleine santé

Les Bengals ont une fiche de 4-0 avec Burrow en pleine santé, actuellement en séries éliminatoires si la saison se termine aujourd’hui et en pleine course pour terminer au sommet de la division la plus difficile du football. En balayant le trio de Seattle, San Francisco et Buffalo, Cincinnati figure sur la liste des prétendants au championnat à mi-chemin, là où ils s’attendaient à être. La tâche difficile de chasser Baltimore dans l’AFC Nord est désormais à l’esprit. Une confrontation jeudi soir contre les Ravens au M&T Bank Stadium dans 10 jours sera une victoire incontournable pour avoir des chances de remporter un troisième titre de division consécutif. — Dehner

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour les factures

La défense des Bills a connu des difficultés dès son arrivée sur le terrain, les Bengals générant des premiers essais répétés et sprintant vers deux touchés précoces en deux entraînements. Lentement mais sûrement, la défense s’est installée et a réussi à maintenir les Bengals à seulement 10 points pour le reste du match, malgré quelques opportunités charnues pour Cincinnati de marquer des points.

De l’autre côté, l’offensive des Bills a réalisé en moyenne 12,1 verges par jeu lors de son premier entraînement et l’a marqué pour un touché, mais a connu de grandes difficultés jusqu’au bout. Les Bills n’ont retrouvé le chemin de la zone des buts qu’à la fin du quatrième quart-temps, avec deux touchés. L’offensive, malgré tout son talent et son potentiel, a laissé beaucoup à désirer lors de quatre des cinq derniers matchs. — Joe Buscaglia, Bills a battu l’écrivain

L’ailier rapproché recrue Dalton Kincaid est officiellement devenu la couverture de sécurité du quart-arrière Josh Allen. Depuis que Buffalo a perdu l’ailier rapproché titulaire Dawson Knox à cause d’une blessure au poignet à la fin du mois dernier, Kincaid s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la liste, la recrue affichant une performance de 10 attrapés et 81 verges sur seulement 11 cibles contre Cincinnati.

Bien que Kincaid ait eu un échappé coûteux après avoir été projeté en l’air dans la zone rouge alors que les Bills effectuaient un retour, les Bills sont revenus directement vers lui lors de la série suivante. Kincaid s’est imposé comme un incontournable de l’offensive, et s’ils veulent sortir de leur marasme actuel, il devra continuer à jouer un rôle majeur. — Buscaglia

Les malheurs défensifs des Bills

La défense de Buffalo est en ruine. Il devient de plus en plus endommagé et de moins en moins fiable lorsque cela compte le plus. Alors que les Bills avaient désespérément besoin d’un arrêt après qu’Allen et Stefon Diggs se soient réveillés et aient réduit l’avance à six points avec 3:32 à jouer avec un touché et une conversion de deux points, les Bengals ont saigné le chronomètre.

Déjà à court de plusieurs joueurs de qualité, les Bills ont perdu le secondeur et signaleur Bernard à cause d’une blessure à la tête au début. Cela a laissé la recrue Dorian Williams et le très décevant Tyrel Dodson patrouiller au deuxième niveau contre l’une des infractions les plus avisées de la NFL. Micah Hyde a dû quitter le terrain aux deuxième et quatrième quart-temps. Le demi de coin Dane Jackson a dû sortir avec 2:37 à jouer.

Le nouveau plaqueur défensif Linval Joseph a fait une première impression dramatique, bourrant théâtralement Burrow sur un quart-arrière de deuxième et de pouce pour déclencher une séquence qui a transformé un panier presque certain en un botté de dégagement. Mais le front défensif des Bills a été inefficace la plupart du temps.

Von Miller reste invisible. Il n’a enregistré aucune statistique. Il a eu la chance d’enregistrer son premier plaquage à un moment crucial. Ayant besoin d’un arrêt aux troisième et troisième au moment de l’avertissement de deux minutes, Miller aurait pu laisser tomber Joe Mixon dans le champ arrière pour une défaite. Mixon l’a dépassé pour un gain de 5 verges pour glacer le match. — Tim Graham, rédacteur principal de Buffalo

Les Bengals surclassent les Bills

Buffalo était surclassé. Oui, les Bills ont connu quelques mauvaises pauses d’arbitrage et ont réalisé un échange tardif, mais Cincinnati était de loin la meilleure équipe, marquant sur la première possession du match et n’étant jamais mené jusqu’au bout.

Les Bills ont eu la chance de reprendre la tête de l’AFC Est, mais ils ont maintenant une fiche de 2-4 dans la conférence et se retrouvent dans de sérieux problèmes de bris d’égalité avec un calendrier exténuant à venir.

Allen a mené Buffalo sur 85 verges pour un touché lors de son premier entraînement, mais s’est ensuite effondré pendant le reste de la première mi-temps. L’arc de l’histoire au démarrage lent a repris vie parce que les quatre autres possessions des Bills ont duré 14 jeux et parcouru 45 mètres. À la mi-temps, Allen avait complété neuf de ses 15 lancers pour 120 verges et une interception.

Allen est allé sans terminer de 6h00 au premier quart à 1h30 au deuxième quart. Le tronçon comprenait son interception et un sac.

Allen et l’offensive ont été excellents en seconde période. Il a réalisé 17 sur 23 pour 138 verges, un touché et une conversion de deux points, tous deux à Diggs. Allen a également couru sept fois pour 42 verges après la mi-temps.

Mais c’était trop tard.

Oh, Gabriel Davis a deux objectifs : l’interception et un renversement de la zone des buts. — Graham

Point culminant du jeu

Statistique clé

Les Bengals ont désormais marqué des touchés lors du premier match lors de quatre matchs consécutifs après avoir marqué un total de trois points sur les possessions d’ouverture lors de leurs quatre premiers matchs combinés.

(Photo : Jeff Dean/Getty Images)