Les Bengals ont gagné notre confiance, mais la défaite de la première semaine contre les Browns était alarmante

Nous n’en sommes qu’à la première semaine, ce n’est donc pas le moment de paniquer. La qualité transparaît au final et les Bengals de Cincinnati ont prouvé leur qualité. Les réactions excessives sont pour les téméraires, alors refroidissons nos jets pendant une minute.

Mais seulement une minute.

Car, même si la logique et l’expérience dictent qu’une panique prématurée est une voie vers le ridicule, la performance d’ouverture de la saison des Bengals dimanche a été suffisamment mauvaise pour susciter une véritable inquiétude.

Joe Burrow, celui qui a signé un contrat historique d’une valeur de 55 millions de dollars par an, a connu la pire performance de toute sa carrière professionnelle. Tee Higgins, élément clé d’une attaque prétendument irrépressible, n’a pas réussi une seule prise. Ja’Marr Chase, qui peut désormais ajouter un « récit édifiant » à son curriculum vitae, a réalisé 39 verges sur réception en tête de son équipe. Ouais, c’était si moche.

Les Browns de Cleveland, soi-disant troublés après un été tumultueux, ont réduit Cincy en viande hachée, enterrant Burrow et son groupe très vanté dans une blitz de captures perdues, de mauvaises décisions, de mauvais blocs, de formations inappropriées et de problèmes de communication lors d’un revers de 24-3.

Et tout cela vous a en quelque sorte fait réfléchir.

Lorsque nous élaborons un cas dans notre esprit pour les équipes susceptibles de s’affronter à la fin d’une saison de la NFL, nous imaginons une construction progressive. C’est pourquoi le choix le plus populaire pour remporter un Super Bowl la plupart des années – celui-ci inclus – n’est pas nécessairement l’équipe qui l’a fait la saison dernière, mais l’équipe qui s’en rapproche le plus.

C’est pourquoi les Eagles de Philadelphie sont le pronostic le plus apprécié cette saison, et pourquoi les Bengals étaient également au premier plan dans les enjeux de prédiction, ayant atteint le Super Bowl puis le Championnat AFC la saison dernière avant de tomber de peu face au futur champion Kansas City.

Pourtant, cela ne fonctionne souvent pas ainsi. Les fenêtres d’opportunité peuvent être brèves et éphémères. Il faut saisir les risques lorsqu’ils se présentent. Une fois que vous êtes au sommet et que tout le monde vous regarde de près, la nécessité de contrecarrer les ajustements qui vont être effectués à votre encontre présente un nouveau niveau de défi.

C’est à cela que sont confrontés les Bengals. L’histoire de leur saison dépendra de la façon dont ils y réagiront. Les premiers indicateurs n’étaient pas particulièrement bons.

Ce week-end offrira une chance de répondre contre les Ravens de Baltimore, une chance de rebondir pour remonter le moral et mettre la campagne sur la bonne voie. Cela devra être bien meilleur que dimanche, un après-midi où les Bengals ont terminé le match avec Jake Browning sous le centre alors que Burrow s’est assis tard avec seulement 82 verges par la passe à son actif.

Ce n’est pas le genre de chose que nous attendons de Cincinnati. De nulle part, les Bengals sont devenus partie intégrante du mobilier d’élite de la NFL, une présence stable et inébranlable au plus haut niveau du sport.

Ils avaient l’ambiance de l’intimidateur. Ils ressemblaient à une équipe prête à dominer à nouveau l’AFC Nord. Bien que les Browns aient fourni certains des moments les plus délicats de Burrow, avec une victoire à domicile la saison dernière, ils n’avaient pas l’impression d’avoir assumé le droit de se vanter. Ils le font maintenant.

Chase a joué un rôle à cet égard, en fournissant du matériel sur les tableaux d’affichage la semaine précédente en qualifiant les Browns d’« elfes » et en prédisant une victoire globale. C’était drôle à l’époque. La blague a fini par être sur lui.

« Je suis en colère parce que je les ai traités d’elfes et nous venons de perdre contre certains elfes », a déclaré Chase aux journalistes. « Je suis énervé de ma part. Nous avons raté des occasions. Nous n’en avons pas profité et nous avons perdu. Je le garde. »

Il convient de noter que Burrow et les Bengals n’ont pas toujours été les titulaires les plus rapides, même au cours de la saison où ils ont atteint le Super Bowl.

Cette année a commencé avec une fiche de 5-4. L’année dernière, c’était 4-4, même s’il semblait que le fait qu’ils n’aient pas perdu un match de saison régulière 2022 après octobre serait le facteur le plus prédominant, même lorsque Burrow a perdu des semaines de camp d’entraînement en raison d’une blessure au mollet.

Au lieu de cela, il faudra une autre série de se relever, de se dépoussiérer et d’intensifier les choses au fil des semaines.

« Personne ne panique ici », a déclaré Burrow aux journalistes, comme on pouvait s’y attendre, un message digne d’intérêt qui se répercutera probablement dans 15 autres vestiaires après le premier match.

« La première semaine ne définit la saison de personne – nous avons déjà été dans cette situation et nous sommes revenus plus forts et avons eu de belles années », a-t-il ajouté, et il est là aussi.

« C’est ce que nous allons faire », a-t-il finalement déclaré, et c’est la partie qui reste à voir. Pas de panique, pas de réaction excessive, pas de besoin manifeste de s’inquiéter pour l’instant.

Mais il est temps pour les Bengals, qui aiment parler fort et avec assurance, d’appuyer leurs paroles par des actes.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur du bulletin d’information FOX Sports Insider. Suivez-le sur X/Twitter à @MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

