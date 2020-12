CINCINNATI: Rares sont ceux qui ont vu ce que les Bengals de Cincinnati étaient capables de faire lundi soir, encore moins les Steelers de Pittsburgh en éliminatoires.

Les Bengals ont remporté leur troisième victoire de la saison, celle-ci en prime time contre un rival de division détesté qui cherchait à arrêter un dérapage de deux matchs et à se remettre sur les rails avant les séries éliminatoires.

Avant le coup d’envoi, cela semblait être un snoozer et un autre revers inévitable dans une autre saison décevante pour Cincinnati.

Au lieu de cela, les Bengals (3-10-1) ont renversé la situation.

Profitant de l’attaque bâclée et inepte des Steelers, Cincinnati a forcé des revirements et a construit une avance de 17 points en première mi-temps sur le chemin d’une superbe victoire de 27-17.

Ce fut une soirée de bien-être pour les Bengals dans ce qui a été une autre saison décevante entraînée par de multiples blessures à des joueurs clés. Le plus gros était le quart recrue Joe Burrow, qui a été perdu à la suite d’une blessure au genou de fin de saison le 22 novembre.

Les Steelers ont dépassé les Bengals au total 244-230, mais les chiffres d’affaires faisaient la différence.

C’est difficile parce que nous avons tous ces attentes et qu’ils ne sont pas allés comme nous le voulions, a déclaré le porteur de ballon Giovani Bernard, qui a couru pour un touché et a attrapé une passe pour un autre but. Quand nous avons un jeu comme celui-ci, cela signifie beaucoup pour les joueurs, les entraîneurs. Vous voyez les gars qui continuent à travailler chaque jour.

«Franchement, ce n’est pas facile de venir ici après une défaite serrée deux, trois, quatre cinq semaines de suite, quelle qu’elle soit. Ce n’est pas facile pour les entraîneurs de continuer à nous encourager, mais ils continuent et je suis reconnaissant.

CE QUI FONCTIONNE

La défense des Bengals a été décente pendant une grande partie de la saison alors que l’attaque se débattait. L’unité était exceptionnelle lundi soir, avec la sécurité Vonn Bell forçant un échappé avec un coup dur sur Juju Smith-Schuster après une réception, et le demi de coin Mackensie Alexander enlevant Ben Roethlisberger. Ils ont maintenu les Steelers (11-3) à 86 verges au sol et n’ont accordé que 4 troisième-down conversions en 16 essais.

Nous avons fait ce que nous avons fait toute l’année, a déclaré Bell. Nous ne faisions vraiment qu’exécuter à un niveau élevé. Nous n’avons eu aucune erreur, aucune couverture abandonnée ou quelque chose comme ça. La communication était sur le point. Nous faisions simplement ce que nous étions censés faire.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Le jeu de passes des Bengals a souffert depuis que Burrow a été blessé. Brandon Allen a commencé les trois matchs précédents, mais était absent lundi en raison d’une blessure au genou de la défaite de la semaine dernière contre les Cowboys. Ryan Finley a débuté pour la première fois depuis la saison 2019 et était de 7 sur 13 pour 89 verges alors que les Bengals s’en tenaient à une attaque au sol.

STOCKER

Mis à part les chiffres de passes peu impressionnants, Finley a lancé une passe de touché à Bernard et a fait le jeu offensif du match. Avec l’avance des Bengals réduite à 7 points, Finley a couru intact sur le côté gauche pour un touché de 23 verges pour le porter à 24-10 avec 11:21 à jouer dans le match.

STOCK EN BAS

Kicker Randy Bullock a de nouveau été un scratch sain alors que les Bengals ont donné un essai à Austin Seibert. Seibert a été 2 en 3 sur les buts sur le terrain, y compris un 34 verges au premier quart et un 33 verges avec 12 secondes à jouer qui a mis un point d’exclamation sur la victoire de Cincinnati. Il a également fait ses trois tentatives supplémentaires.

BLESSURES

Tyler Boyd, le principal receveur des Bengals, a quitté le match avec une commotion cérébrale au premier quart et a été exclu.

NUMÉRO DE CLÉ

3 Nombre de victoires des Bengals, soit un de plus que la saison dernière quand ils avaient terminé 2-14.

PROCHAINES ÉTAPES

Tirez parti de la victoire et préparez Finley à affronter les Texans deux jours après Noël, puis les Ravens le 3 janvier. Une autre victoire pourrait aider l’organisation à rester avec l’entraîneur Zac Taylor pour une autre année.

___

Suivez Mitch Stacy sur http://twitter.com/mitchstacy

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL