Les Bengals et les 49ers annoncent des joueurs inactifs avant le match de la semaine 8 Mise à jour : 14 h 58 HAE le 29 octobre 2023

Les Bengals de Cincinnati affronteront une attaque des 49ers de San Francisco au maximum de leurs effectifs, avec quelques personnalités clés actives pour le combat de dimanche. Le porteur de ballon Christian McCaffrey, qui souffre d’une blessure oblique, et le quart-arrière Brock Purdy, qui aurait été « peu susceptible » de jouer dimanche après avoir été placé dans un protocole de commotion cérébrale. Selon Adam Schefter d’ESPN, Purdy est le premier joueur à être placé dans protocole de commotion cérébrale et jeu la même semaine depuis l’année dernière, lorsque Kenny Pickett de Pittsburgh a subi une commotion cérébrale lors de la semaine 6 et a été autorisé à jouer lors de la semaine 7. En tête d’affiche, le nom des joueurs inactifs des 49ers est Deebo Samuel, qui a été exclu quelques semaines. il y a, ainsi que le plaqueur offensif Trent Williams, qui a raté le match de lundi soir de la semaine dernière contre le Minnesota. L’ancien quart-arrière suppléant des Bengals Brandon Allen est également inactif pour les 9ers. Pour les Bengals, quatre joueurs sont répertoriés comme inactifs : le cornerback DJ Ivey, le secondeur Akeem Davis-Gaither, le centre Trey Hill et le plaqueur offensif Jackson Carman. Le plaqueur offensif Orlando Brown, le secondeur Devin Harper et Josh Tupou figuraient sur le rapport de blessure de cette semaine, mais tous ont participé à part entière à l’entraînement de vendredi et sont tous actifs dimanche.