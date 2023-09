Les Bengals donnent à Puka Nacua et à l’offensive des Rams un test de réalité lors de la défaite sur la route à Los Angeles

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

Jouant sans leur meilleur joueur offensif et sans deux joueurs de ligne de départ pendant un certain temps, les Rams de Los Angeles ont eu du mal à faire avancer le football contre une défense des Bengals de Cincinnati dirigée par l’un des coordinateurs les plus créatifs de la NFL, Lou Anarumo.

Matthew Stafford a été limogé six fois, les Rams ont terminé 1 sur 11 au troisième essai et 1 sur 4 dans la zone rouge et les Bengals ont remporté leur première victoire de la saison, 19-16 contre Los Angeles au Paycor Stadium le Lundi.

« La situation avec laquelle nous avons été plutôt bons offensivement n’était pas bonne du tout ce soir, et cela a fini par nous faire vraiment mal », a déclaré l’entraîneur des Rams Sean McVay aux journalistes après le match.

Remplaçant en tant que WR1 le blessé Cooper Kupp, le receveur recrue Puka Nacua, qui est entré dans l’histoire en réalisant 25 attrapés pour 266 verges lors de ses deux matchs dans la NFL, a été limité à cinq attrapés pour 72 verges sur sept cibles. Une réception de 37 verges en fin de match a fait augmenter ces chiffres.

Les Rams n’ont pas non plus réussi à gérer efficacement le football, terminant avec 71 verges au sol en 13 tentatives. Le plaqueur gauche Alaric Jackson s’est blessé à la cuisse en première mi-temps et a terminé la soirée, tandis que le garde droit Joe Noteboom a dû quitter le match au troisième quart en raison d’une blessure au genou, mais est revenu plus tard.

« Il y a eu des opportunités favorables que nous n’avons malheureusement pas pu exploiter », a déclaré McVay lorsqu’on lui a posé des questions sur le jeu de course. « Mais parfois, vous avez des séquences où vous essayez d’appeler un point, et elles vous donnent une structure qui vous permet de vous lancer dans différents jeux, que ce soit en le lançant ou en un autre point. C’est quelque chose qui a été évoqué ce soir. »

Traduction : Stafford a été audible lors de certains points appelés à cause de ce que la défense de Cincinnati a montré avant le snap.

McVay n’a pas semblé s’adapter à l’absence de son protecteur du côté aveugle, car il a constamment laissé le plaqueur gauche suppléant Zach Thomas sur une île contre le Pro Bowler Trey Hendrickson. Ce n’était pas joli, car Hendrickson a terminé avec huit pressions et deux sacs, un sommet pour l’équipe, après avoir enregistré seulement quatre pressions avant la semaine 3, selon Next Gen Stats.

« Ils faisaient beaucoup de choses pour lesquelles il est nécessaire que nous ayons les cinq éligibles », a déclaré McVay lorsqu’on lui a demandé s’il bloquait l’aide à Thomas. « Il y aura certainement des choses à examiner et j’aurais aimé faire mieux. Nous avons eu quelques opportunités de jouer et d’essayer de surmonter ces revers, mais c’est certainement quelque chose que je dois absolument examiner. »

David Helman analyse la victoire 19-16 de Cincinnati contre Los Angeles

Contrairement à la victoire de Los Angeles contre les Bengals lors du Super Bowl 54, McVay semblait avoir peu de réponses au plan de pression d’Anarumo. Les Rams ressemblaient beaucoup à l’équipe qui avait eu du mal l’année dernière à protéger un quart-arrière vieillissant et à déplacer le ballon.

Stafford a terminé 18 sur 33 pour 269 verges, avec un touché à Tutu Atwell et deux choix du secondeur de Cincinnati Logan Wilson. Selon Next Gen Stats, les Bengals ont effectué des blitz 30,8 % du temps et ont généré un taux de pression de 43,6 %.

Les Rams ont eu la chance de prendre le contrôle du match dès le début, mais se sont contentés de buts sur le terrain sur deux des trois premières possessions de l’équipe. Cela comprenait une course de 22 verges par Atwell qui a été initialement qualifiée de touché mais a été annulée par l’officiel de rediffusion.

« Le plus important pour nous ce soir, ce sont les occasions manquées au début de la zone rouge », a déclaré Stafford. « Évidemment, si nous pouvons repartir avec quelques 7 là-bas, ce sera probablement un match un peu différent plus tard. … Nous n’en avons tout simplement pas fait assez en attaque, surtout au début du match, pour nous donner une avance là-bas. »

Pendant ce temps, le quart-arrière des Bengals Joe Burrow, jouant avec un mollet blessé, en a fait juste assez en attaque pour mener son équipe à la victoire. Les Rams ont limogé Burrow à deux reprises, mais n’ont pas généré suffisamment de pression constante pour rendre le QB gêné inconfortable.

Burrow a terminé 26 sur 49 pour 256 verges, sans touché et une interception acrobatique par le demi défensif des Rams Ahkello Witherspoon.

À 1-2 sur la saison et dans la cave de la NFC Ouest avec les Cardinals de l’Arizona, les Rams ont repris la route, affrontant les Colts d’Indianapolis dimanche sur une courte semaine.

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .