CINCINNATI : Après avoir remporté l’AFC Nord au cours de saisons consécutives et avoir renvoyé la plupart de leurs titulaires, les Bengals de Cincinnati devaient faire une entrée en profondeur dans les séries éliminatoires.

Mais une équipe qui a la chance d’avoir une fiche de 3-3 lors de sa semaine de congé n’a ébloui personne. Joe Burrow a souffert d’une blessure au mollet qui limitait sa mobilité, mais la faute ne peut pas entièrement être imputée au joueur le mieux payé de la NFL qui n’a pu s’entraîner que la semaine précédant le début de la saison.

Il y a une ligne offensive sous-performante et un manque de production dans les jeux de passes et de courses.

Les Bengals sont parmi les pires de la ligue dans la plupart des catégories offensives, y compris le nombre total de verges par match, les verges au sol par match et les verges par la passe par jeu.

« Nous n’avons pas marqué suffisamment pour vraiment soulager notre équipe », a déclaré l’entraîneur Zac Taylor. « Nous savons que nous en sommes capables. Heureusement, nous sommes dans une bonne position ici avec notre bilan de 3-3. Nous pouvons contrôler notre propre destin à l’avenir. C’est l’avantage de notre défense qui a très bien joué, la chance de reprendre son souffle ici pendant la semaine de congé et de sortir et de récupérer le ballon dans la zone des buts.

Le point positif a été le receveur Ja’Marr Chase, dont les meilleurs matchs cette saison ont coïncidé avec le retour de la mobilité de Burrow.

« Je pense simplement qu’il doit y avoir plus de production et d’attaque en général pour tous ceux qui ne s’appellent pas Ja’Marr Chase », a déclaré le coordinateur offensif Brian Callahan.

Tee Higgins, le receveur n°2 qui a montré qu’il était capable de gros jeux, a capté deux courtes passes de TD de Burrow lors de la défaite de la semaine 2 contre les Ravens, mais n’a pas fait grand-chose d’autre. Il a subi une côte fêlée lors de la défaite contre le Tennessee et a raté le match suivant. Il était de retour la semaine dernière et n’a réussi que deux attrapés sur 20 verges.

Irv Smith Jr. a été acquis pour remplacer l’ailier rapproché Hayden Hurst, mais Smith a été ralenti par une blessure aux ischio-jambiers et n’a pas été un contributeur majeur. Le porteur de ballon n°1 Joe Mixon mesure en moyenne 3,8 verges par course et réussit un seul touché.

Les Bengals ont perdu leurs deux premiers matchs et en ont maintenant remporté deux de suite, le dernier un 17-13 contre Seattle qui a été préservé par deux arrêts dans la zone rouge par la défense de Cincinnati dans les dernières minutes.

« Assez bon pour avoir une fiche de 3-3, mais pas assez bon pour être là où nous voulons être à la fin de l’année, pour de nombreuses raisons », a déclaré Callahan cette semaine. « Mais à ce stade, la performance doit être meilleure à tous les niveaux : entraînement, jeu, tout cela. Donc oui, nous sommes heureux d’être 3-3, mais déçus du résultat final.

«C’est en partie dû au fait que nous avons raté quelques lancers. Nous avons laissé tomber quelques balles. Nous avons abandonné quelques sacs. C’est un peu comme, vous savez, tout le monde a passé un moment dans le tonneau, si vous voulez », a-t-il déclaré.

Burrow s’est contracté un muscle du mollet le 27 juillet et a été mis à l’écart pendant toute la durée du camp d’entraînement. Il a aggravé la blessure lors de la défaite de la semaine 2 contre les Ravens. Il avait l’air aussi proche de la normale la semaine dernière que toute la saison.

« On a vraiment l’impression qu’il l’est, s’il n’est pas normal, il en est assez proche », a déclaré Callahan. « Heureusement, c’est une bonne chose. Et puis, et évidemment quelques jours de congé pour se reposer aussi, cela devrait le mettre dans une assez bonne position à la sortie du bye.

Sachant qu’il sera plus difficile d’accéder aux séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive, et encore moins de remporter la division, les Bengals tenteront de se réinitialiser. Ils doivent encore jouer des matchs de division contre Cleveland et Baltimore, et Pittsburgh deux fois.

Ils reprennent le 29 octobre à San Francisco pour affronter les 49ers, premiers à égalité pour le meilleur bilan de la NFL.

« Au revoir, la semaine arrive à point nommé », a déclaré Burrow. « Mettez des gars en bonne santé, revenez, et nous avons du pain sur la planche devant nous, donc nous devons nous améliorer. »

