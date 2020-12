Vendredi, la sécurité des Bengals de Cincinnati, Vonn Bell, a déclaré qu’il allait frapper les Steelers de Pittsburgh entre les lignes et montrer à leur rival de division où ils se trouvaient.

La déclaration des Bengals sur le terrain contre le leader de l’AFC Nord sur « Monday Night Football » était encore plus forte.

Cincinnati (3-10-1) a battu les Steelers (11-3), 27-17, aux heures de grande écoute au stade Paul Brown, remportant la victoire la plus impressionnante de la carrière de l’entraîneur-chef Zac Taylor.

Face à la deuxième meilleure équipe de l’AFC, les Bengals n’avaient pas de quart partant Joe Burrow ni de quart arrière Brandon Allen. Ils n’avaient pas le demi offensif Joe Mixon ni aucun de leurs plaqués défensifs de départ, et le receveur large Tyler Boyd a raté presque tout le match en raison d’une commotion cérébrale.

Et pourtant Cincinnati a gagné par deux scores.

Les Bengals menaient 17-0 à la mi-temps.

Ben Roethlisberger a réalisé l’une des pires moitiés de sa carrière, complétant sept passes pour 19 verges. Pittsburgh n’a pas enregistré de premier essai avant le milieu du deuxième quart, et Roethlisberger a failli lancer quatre interceptions en première période.

Même si les arrières défensifs de Cincinnati ont eu du mal à transformer les passes errantes de Roethlisberger en interceptions, les Steelers ont quand même commis trois revirements avant la mi-temps.

Au troisième entraînement de Pittsburgh, Roethlisberger a échappé à l’échange instantané. Deux possessions plus tard, Bell a nivelé le receveur large des Steelers JuJu Smith-Schuster au milieu du terrain pour forcer le ballon à perdre. Au deuxième quart, Roethlisberger a lancé une interception au demi de coin des Bengals Mackensie Alexander, qui a fait un pas en avant vers la ligne de touche.

Pittsburgh a commis trois revirements sur le territoire des Bengals en première période. Les Bengals ont marqué sur chacun d’eux, y compris deux touchés du demi offensif Giovani Bernard.

Roethlisberger a été plus productif en seconde période, menant deux entraînements de 67 verges qui ont réduit le déficit des Steelers à sept points. Puis le quart Ryan Finley a déraillé la tentative de retour de Pittsburgh, et il l’a fait avec ses jambes.

En entrant lundi soir, Finley a totalisé 96 verges au sol. Au cours de la dernière année d’université de Finley, il a totalisé 21 verges au sol. Mais pour obtenir une victoire de Cincinnati sur le leader de la division, Finley a fait des jeux en dehors de la poche.

À la fin du troisième quart-temps, il est intervenu, a échappé à un passeur des Steelers et a livré une première passe à AJ Green sous une forte pression. Cinq jeux plus tard, il a brouillé les 3e et 5e pour un ramassage de 8 verges. Puis, à partir de la ligne de 23 verges de Pittsburgh, Finley a gardé le ballon sur une option de route et a sprinté jusqu’à la zone des buts, donnant aux Bengals une avance de 14 points à 11 minutes de la fin.

Les Steelers ont récupéré le ballon avec deux minutes de retard de 7 points. Avant lundi, les Bengals n’avaient jamais fait un arrêt gagnant pendant le mandat de Taylor à Cincinnati.

Cette fois, les Bengals ont dévié les deux dernières passes de Roethlisberger, dont une contre une quatrième. Les Bengals ont inscrit un placement à la dernière minute pour une victoire à deux chiffres.

