Les Bengals battent leurs rivaux les Ravens et enchaînent huit victoires consécutives en séries éliminatoires

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Les Bengals ont marqué leur statut comme étant sans doute l’équipe la plus dangereuse de l’AFC avant les séries éliminatoires.

Cincinnati a battu Baltimore 27-16 dimanche pour remporter une séquence de huit victoires consécutives en séries éliminatoires, la plus longue de l’AFC. Il égale également les Bengals de 2015 pour la plus longue séquence de victoires de l’histoire de la franchise.

Les rivaux de la division devraient se rencontrer à nouveau au stade Paycor la semaine prochaine dans le cadre de la ronde des jokers, les Bengals (12-4) étant la troisième tête de série de l’AFC et les Ravens (10-7) la sixième tête de série.

Champions de l’AFC Nord pour la deuxième saison consécutive, les Bengals ont pris les commandes dimanche avec une domination défensive. Ils ont eu quatre plats à emporter, dont trois en première mi-temps qui ont mené à 21 points.

La sécurité des Bengals Jessie Bates III a essentiellement scellé le match en forçant un échappé après le rattrapage et la course de 47 verges de Sammy Watkins, qui a été récupéré par la sécurité Vonn Bell avec 2:56 à faire.

À la fin de la première mi-temps, l’ailier défensif des Bengals Pro Bowl Trey Hendrickson a eu un échappé de sac qui a été récupéré dans la zone des buts pour un touché par son compatriote joueur de ligne défensif Joseph Ossai.

Hendrickson avait battu le plaqueur gauche Ronnie Stanley sur le bord pour faire tomber le quart-arrière Anthony Brown – à commencer par Lamar Jackson et Tyler Huntley inactifs – et a frappé le ballon de sa main dans la zone des buts, permettant à Ossai de tomber dessus.

Bates a eu la première des interceptions consécutives en première mi-temps. La pression du joueur de ligne défensive BJ Hill a conduit à la reprise d’une passe destinée à l’ailier rapproché Isaiah Likely.

Lors du prochain entraînement des Ravens, le nickelback Mike Hilton a capté une passe ratée du receveur DeMarcus Robinson.

L’interception de Bates a mené à la course de huit jeux et 48 verges au premier quart, couronnée par le porteur de ballon Joe Mixon, qui a réussi un touché d’une verge. Il a continué à troller la NFL avec une célébration de coin-flip, un clin d’œil aux frustrations des Bengals avec les directives des séries éliminatoires de la ligue à la suite de leur match annulé de la semaine 17 contre les Bills. Si Cincinnati tombait face à Baltimore et que les équipes se rencontraient lors de la ronde des jokers, le site du jeu serait déterminé par un tirage au sort.

Le receveur vedette des Bengals Ja’Marr Chase (huit réceptions, 86 verges) a dépassé les 1 000 verges sur réception pour la saison, marquant la deuxième année consécutive qu’il le fait pour commencer sa carrière. Il a marqué un touché de 26 verges après les plats à emporter de Hilton, remportant un affrontement en tête-à-tête avec le demi de coin Daryl Worley sur la ligne de touche.

Qu’est-ce qui s’est le plus démarqué de Cincinnati au cours de la semaine 18, cependant? Le jeu de sa défense.

Certes, Baltimore était en désavantage numérique offensivement, sans l’ailier rapproché vedette Mark Andrews et jusqu’au quart-arrière de troisième corde à Brown. Mais les Bengals ont enregistré un match à emporter en cinq matchs consécutifs et en ont 11 au total au cours de cette période. C’est ainsi que vous voulez que votre défense joue avant les séries éliminatoires.

Lorsque vous prenez en compte à quel point l’offensive de Joe Burrow et des Bengals peut être explosive, cela fait une proposition effrayante pour le reste de l’AFC.

“C’est le meilleur ami d’un quart-arrière”, a déclaré Burrow dans une interview d’après-match sur le terrain avec CBS. “Quand ils peuvent obtenir des revirements, marquer en défense, ça va être difficile de nous battre si nous faisons ça.”

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .