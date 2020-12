HOUSTON: Samaje Perine a couru pour deux touchés, dont un score de 3 verges en retard, pour donner aux Bengals de Cincinnati leur première victoire sur la route en plus de deux ans avec une victoire 37-31 sur les Texans de Houston dimanche.

Les Texans roulaient après le deuxième score de Perines lorsque Deshaun Watson a été limogé par Sam Hubbard, qui a forcé un échappé que Margus Hunt a récupéré. Les Bengals ont ajouté un panier après cela pour sceller la victoire.

C’est la première victoire sur la route pour l’entraîneur de deuxième année Zac Taylor et la première fois que les Bengals (4-10-1) ont gagné loin de Cincinnati depuis une victoire 37-36 à Atlanta le 30 septembre 2018.

Les Bengals ont remporté deux matchs de suite pour la première fois cette saison après avoir battu les Steelers 27-17 lundi soir.

Les Texans menaient 31-27 après que Darren Fells ait transporté deux défenseurs dans la zone des buts à la fin d’une réception de 22 verges à environ six minutes de la fin.

Perine, qui avait un record de 95 verges au sol de la saison, a donné l’avance à Cincinnati lorsqu’il a percuté la zone des buts pour le score d’approbation à moins de deux minutes de la fin.

Brandon Allen est revenu après avoir manqué le match de la semaine dernière en raison d’une blessure au genou et a lancé un record de 371 verges avec deux touchés pour les Bengals.

Watson a lancé pour 324 verges et trois touchés et David Johnson a couru pour un sommet de la saison de 128 verges et a eu un touché au sol et une réception TD alors que les Texans (4-11) ont égalé un sommet de la saison avec leur quatrième défaite consécutive.

Cincinnati a pris une avance de 27-24 sur un panier de 48 verges par Austin Seibert au début du quatrième quart.

Perine a mis les Bengals en avant 17-10 quand il a couru 46 verges pour un touché au début du troisième quart. On aurait dit qu’il serait arrêté tôt dans la course, mais il s’est éloigné d’un défenseur et s’est dirigé vers la zone des buts.

Les Texans ont égalisé sur un touché de 4 verges par Johnson sur leur prochaine possession. Ce score a été établi par une course de 38 verges par Johnson deux jeux plus tôt.

Cincinnati a repris la tête lorsque la recrue Tee Higgins a attrapé une réception de 20 verges dans le coin de la zone des buts et a réussi à garder les deux pieds dans les limites pour le touché avec environ six minutes à jouer dans la troisième.

Leur avance a été courte alors que les Texans ont égalisé à nouveau sur un score de 2 verges exécuté par Johnson à la fin du troisième quart. Johnson a propulsé cette possession avec une course de 48 verges lors du deuxième jeu du lecteur.

Les Bengals ont pris rapidement les devants quand Allen a trouvé Drew Sample largement ouvert pour un touché de 8 verges lors de leur premier entraînement.

Watson a lancé une passe de 50 verges à Brandin Cooks sur la possession suivante de Houstons pour donner à l’équipe un premier essai au 7. Mais l’attaque a calé après cela et les Texans se sont contentés d’un panier de 21 verges pour réduire l’avance à 7-3 .

Les Bengals ont eu une chance d’ajouter à leur avance au deuxième quart, mais la tentative de panier de 49 verges de Seiberts était largement à gauche. Il a eu une autre chance plus tard dans la deuxième et sa tentative de 35 était bonne pour donner à Cincinnati une avance de 10-3.

Une réception TD de 25 verges par Cooks avec deux minutes à jouer dans la première mi-temps a égalisé à 10 à la mi-temps.

BLESSURES

Bengals: CB William Jackson a subi une commotion cérébrale au deuxième quart.

Texans: RG Brent Qvale a subi une commotion cérébrale au deuxième trimestre. Le LT Laremy Tunsil s’est blessé au pied au deuxième quart et n’est pas revenu.

SUIVANT

Bengals: hôte de Baltimore dimanche prochain.

Texans: hôte du Tennessee dimanche prochain.

___

