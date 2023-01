Les Bengals battent Bills et se qualifient pour le match pour le titre de l’AFC contre les Chiefs | INCONTESTÉ

Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati seront de retour dans le match pour le titre de l’AFC après avoir battu les Bills 27-10 à Buffalo hier. Burrow a récolté 242 verges par la passe et une paire de touchés dans la victoire. Josh Allen a terminé avec 265 verges par la passe, zéro touché et une interception. Skip Bayless et Shannon Sharpe réagissent.



IL Y A 13 MINUTES・Skip et Shannon : incontestés・4:59