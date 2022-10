Les Bengal Warriors remportent une deuxième victoire consécutive après avoir vaincu les Bengaluru Bulls

Les Bengal Warriors ont remporté leur deuxième victoire consécutive après avoir enregistré une victoire complète de 42-33 contre les Bengaluru Bulls lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium ici mercredi.

Le capitaine Maninder Singh était le joueur vedette des Warriors avec 11 points, tandis que le raider Shrikant Jadhav a contribué avec 6 points.

A LIRE AUSSI : CNN-News18 Indien de l’année 2022 : Neeraj Chopra remporte la plus haute distinction en Des sports

Girish Maruti Ernak a réussi quelques tacles brillants alors que les Bengal Warriors prenaient les devants à 3-1. Cependant, Aman a taclé Shrikant Jadhav et quelques instants plus tard, Bharat a effectué un raid pour aider les Bulls à prendre les devants à 5-4 à la 10e minute.

L’unité de défense de Bengaluru dirigée par Aman a présenté une forme optimale et a réduit les Warriors à seulement deux joueurs sur le tapis à la 12e minute. Par la suite, les Bulls ont infligé un ALL-OUT à la 17e minute et ont pris une avance massive à 14-9. Mais, les Warriors sont revenus en force grâce aux raids prodigieux de Maninder Singh et ont repris la tête à 15-14 à la fin de la première mi-temps.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-23 : le FC Goa bat le Bengale oriental 2-1 pour sa première victoire à Kolkata

L’équipe du Bengale a continué sur sa lancée et a infligé un ALL-OUT dans les premières minutes de la seconde mi-temps pour creuser son avance à 20-17. Maninder a continué à contribuer avec des points de raid alors que les Warriors ont pris une avance de 9 points à 27-18 à la 28e minute.

Quelques instants plus tard, Bengal a infligé un autre ALL OUT pour prendre le contrôle total du match. Vikash Kandola a effectué quelques raids dans les dernières minutes du match, mais Bengaluru n’a pas pu rattraper les Warriors. L’équipe du Bengale a conservé son avance et a finalement remporté une victoire clinique.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici