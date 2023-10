Les bénévoles se préparent pour les 37e Jeux nationaux Goa 2023

L’enthousiasme est palpable alors que Goa se prépare à accueillir les 37es Jeux nationaux du 25 octobre au 9 novembre 2023. Cette extravagance sportive multidisciplinaire promet d’être un événement capital, avec 43 disciplines sportives dont 5 sports autochtones: Mallakhamb, Kalaripayattu, Gatka, Lagori et yoga ; et plus de 8 000 athlètes prêts à captiver la nation.

Le Comité national d’organisation des jeux (NGOC) et l’Autorité sportive de Goa ne ménagent aucun effort pour assurer le succès de ce grand spectacle. Au cœur de cette préparation se trouve le recrutement de bénévoles dévoués qui joueront un rôle central dans l’histoire de l’événement sportif Goa Premier.

Alors que le temps presse avant le début des 37es Jeux nationaux, le Comité d’organisation des Jeux nationaux (NGOC) recrute activement des bénévoles. Ces individus, issus de la jeunesse dynamique de Goa, représenteront non seulement l’État mais contribueront également à la réputation de Goa en tant que destination touristique de renommée mondiale.

Le rôle de ces bénévoles est indispensable, car ils seront l’épine dorsale des Jeux Nationaux, assurant leur bon déroulement. Avec de nombreuses étapes déjà franchies, le NGOC lance désormais un formulaire de candidature en ligne pour les bénévoles. Cette plateforme numérique permettra à ceux qui se sont préalablement inscrits hors ligne de vérifier et de mettre à jour leurs informations, éliminant ainsi tout problème potentiel d’anonymat.

Plus de 3 000 bénévoles de Goa devraient participer à cet événement historique. Le NGOC, avec le soutien actif du ministère de l’Enseignement supérieur de Goa, a ouvert l’inscription des bénévoles aux établissements d’enseignement supérieur de tout l’État. La réponse de la jeunesse de Goa a été écrasante, démontrant leur enthousiasme et leur engagement envers le succès des 37e Jeux nationaux de Goa 2023.

Le directeur de l’enseignement supérieur de Goa a assuré son plein soutien au NGOC, reconnaissant l’importance de cet événement. Ces bénévoles sélectionnés seront déployés sur tous les sites pendant toute la durée des jeux, garantissant ainsi le bon déroulement de chaque aspect.

Les 37e Jeux nationaux de Goa 2023 verront des athlètes de tous les coins de l’Inde s’affronter dans un large éventail de disciplines sportives. Ce n’est pas seulement un événement régional ; c’est une vitrine nationale de talent et d’unité. L’Autorité sportive de Goa lance une invitation ouverte à tous à se joindre à la célébration de l’esprit sportif et d’unité que représente cet événement.

Cette extravagance sportive monumentale ne serait pas possible sans les efforts inlassables de nos bénévoles dévoués. Composés de personnes d’horizons et de groupes d’âge divers, ces bénévoles se sont manifestés pour apporter leur temps, leur énergie et leur expertise pour faire des 37e Jeux nationaux de Goa 2023 un grand succès.

Pour faire partie de cet événement historique et contribuer à son succès, veuillez visiter le site officiel des Jeux Nationaux Goa 2023 pour vous inscrire en tant que bénévole. Dans cette section, les particuliers peuvent accéder à toutes les informations essentielles, dont l’horaire de l’événement et le portail d’inscription des bénévoles, en visitant https://37nationalgamesgoa.in/general-volunteer-registration

